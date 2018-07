Así ha sido este miércoles 25 de julio Repasa de un vistazo las noticias más relevantes de la jornada DV Miércoles, 25 julio 2018, 20:18

Jornada de miércoles en la que la actualidad ha estado marcada por el anuncio del ingreso extra que tendrán los jubilados este mes en sus pensiones. Este viernes, 27 de julio, los pensionistas recibirán un 'extra' en sus nóminas: se trata del pago de los atrasos derivados de la subida de las prestaciones, que supondrá un ingreso de algo más de 100 euros de media, según informa el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en un comunicado.

Además, ha habido otras noticias:

Sociedad. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha reclamado este miércoles a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que para las ayudas del nuevo sistema asistencial de protección por desempleo a parados de larga duración que quiere aprobar el Gobierno central en agosto se atienda «la compatibilidad y la complementariedad» con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Operación Salida. Bidegi, la agencia foral encargada de gestionar las autopistas AP-8 y AP-1 en su tramo guipuzcoano, habilitará todas sus cabinas en previsión del aumento de tráfico que se registrará en estas infraestructuras este último fin de semana de julio, en el que se espera el paso de 160.400 vehículos. El día de mayor tráfico será el sábado 28 de julio. Ese día se espera un movimiento de 58.300 vehículos en ambos sentidos.

Sucesos. Guillermo Fernández, condenado por asesinato y violación en Vitoria en 2004, abandonó la prisión cántabra de El Dueso el 15 de julio a las 16.00 horas. No era un «adiós» definitivo, tan sólo un «hasta pronto». Aunque ya ha pasado 14 años entre rejas, todavía le quedan, al menos, otros ocho. Salía de la cárcel de Santoña con un permiso penitenciario de una semana que caducaba el pasado domingo. Pero cuando llegó el momento de que el autor del crimen del bar Acua de Santa Lucía «fichara» por el penal no apareció nadie. Ni el lunes, ni ayer... Su abogado no sabe si se trata de una huida voluntaria o existe un motivo de fuerza mayor que lo justifique. Y tanto la Policía Nacional como los responsables de la cárcel prefieren no pronunciarse.

Política. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha avisado este miércoles que «el presidente de las banderas en los balcones», en referencia al nuevo presidente del PP Pablo Casado, se encontrará con el nacionalismo «de frente» en lucha «por la democracia, por los valores y por el humanismo». «Cuando alguien tiene que poner una bandera en el balcón para hacer frente a otras, está profundamente equivocado y se va a equivocar aún más», ha subrayado. El dirigente jeltzale ha participado en un acto en Santiago de Compostela organizado por Compromiso por Galicia con motivo del Día Nacional de Galicia.

Real Sociedad. Anoeta ya no es lo que era. No queremos ponernos nostálgicos, ni mucho menos pero es que ha cambiado. El nuevo campo de la Real Sociedad muestra poco a poco una nueva imagen, ahora ya luciendo sus nuevos asientos en el fondo Sur. Pero la transformación del nuevo Anoeta va más allá. Será en la cuarta jornada liguera frente al FC Barcelona cuando los aficionados de la Real Sociedad puedan disfrutar del primer partido en casa del equipo de Asier Garitano. Podrán ver en primera persona cómo se encuentra la nueva casa de los txuri-urdin.