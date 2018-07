Así ha sido este miércoles 18 de julio Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada DV Miércoles, 18 julio 2018, 21:17

Jornada de miércoles en la que la actualidad ha estado marcada por la declaración de Confebask, que ha dejado hoy más que clara su postura ante la idea de eliminar el tope de las cotizaciones, que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto como remedio para paliar el 'agujero' que sufre la Seguridad Social y afrontar el desafío que supone el pago de las pensiones en España. Para las empresas de Euskadi la propuesta supone «una importante amenaza para la recuperación económica». En la habitual rueda de prensa tras la celebración del consejo general de la organización, el presidente de la misma, Roberto Larrañaga, ha cifrado (en base a un informe preliminar realizado por Confebask) en 525 millones de euros el sobrecoste que la idea del Ejecutivo central supondría para las firmas de la comunidad autónoma, de una cifra global de 635 millones de euros. La diferencia, los 110 millones restantes, los asumirían los trabajadores con sus cotizaciones.

Además, ha habido otras noticias:

Gipuzkoa. El diputado foral de Gobernanza, Imanol Lasa, ha anunciado hoy que la Diputación Foral de Gipuzkoa sacará a concurso-oposición más de 330 plazas, cuyos exámenes se irán convocando de forma gradual durante los próximos tres años. La OPE prevé contemplar especialmente los puestos de trabajo transversales, como el personal técnico de administración general (TAGs), economistas, informáticas e informáticos, personal técnico medio, y administrativas y administrativos, que conforman aproximadamente el 40% de la plantilla.

Manada. Por el momento, los cinco integrantes de 'La Manada' continuarán haciendo su vida habitual en Sevilla después de que este miércoles por la mañana los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra, la misma que les juzgó, hayan rechazado los recursos de súplica que interpusieron todas las partes acusatorias, incluida la Fiscalía. Dicho recurso rechazaba la puesta en libertad de los cinco integrantes de La Manada' alegando que existía riesgo de fuga, peligro de reiteración delictiva y que las penas, acordadas en 9 años de prisión, podrían verse aumentadas a raíz de los recursos interpuestos contra la sentencia del pasado 26 de abril.

Catalunya. La unidad del independentismo saltó este miércoles por los aires a cuenta de la suspensión de los seis diputados presos o fugados dictada por el juez Pablo Llarena. El motivo fue la negativa de Junts per Catalunya a que Carles Puigdemont, su presidente legítimo ceda un milímetro en el pulso que mantiene con el Estado. El soberanismo coincide en la necesidad de no acatar de por sí la decisión del magistrado del Tribunal Supremo pero no en la fórmula de llevar a cabo este acto de insumisión. La causa es una vez más las diferentes estrategias de Esquerra y Junts per Catalunya.

Sucesos. Cinco personas han resultado heridas, dos de ellas con lesiones de carácter grave, al caer un árbol en el campus de la Universidad de Navarra de Pamplona por el fuerte viento. El árbol ha caído en el aparcamiento junto a los comedores del centro académico en el que se encontraba un grupo de unas diez personas, de las cuales cinco han resultado heridas, han informado fuentes del Gobierno foral.

Gente. Chris Hemsworth y Elsa Pataky están disfrutando de estos días por la costa guipuzcoana. Este miércoles han continuado sus vacaciones por Gipuzkoa. Chris Hemsworth y Elsa Pataky se han dejado ver dando un paseo junto a sus hijos, los pequeños Tristán, India Rose y Sasha, por el malecón de Zarautz.