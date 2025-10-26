Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vecinos de Andoain tomando algo en los bares. Gorka Estrada

«Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»

Vecinos de Andoain se muestran «preocupados» al conocer que la Ertzaintza vigila al autor confeso de cinco crímenes en los 90

Ander Artetxe y Oskar Ortiz de Guinea

Andoain | San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 03:00

La presencia en Andoain de Joaquín Ferrándiz, condenado por asesinar y violar a cinco mujeres en Castellón en los años noventa y actualmente en ... libertad tras cumplir 25 de los 69 años de condena, ha generado preocupación entre la población. La noticia, adelantada ayer por este periódico, de que Ferrándiz lleva unos dos años residiendo en Gipuzkoa, los últimos meses en el municipio andoaindarra, ha originado una comprensible preocupación vecinal ante la posibilidad de que pueda reincidir. Además, el hecho de que nunca se haya sometido a ningún tipo de terapia y que, desde el año pasado, pese ya sobre él una orden de alejamiento tras haber sido denunciado por acoso en Gipuzkoa por una mujer con la que habría mantenido una relación sentimental, no contribuye a la tranquilidad.

