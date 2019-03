El Metro de Donostia y la edificación despiertan la obra pública, que se duplica en Gipuzkoa Imagen virtual de la estación de Benta Berri del Metro de Donostia. El tramo de Lugaritz-Miraconcha se licitó por 49 millones. Las instituciones licitan este año 218 millones, frente a los testimoniales 112 del año pasado. Los contratos comienzan a repuntar en el territorio desde el verano pasado pero las empresas ofrecen bajas del 25% para poder «subsistir» GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 18 septiembre 2017, 06:33

La obra pública empieza tímidamente a despertar del letargo en Gipuzkoa. Se pasó un semestre entero en coma durante el año pasado, pero varias inyecciones de proyectos estratégicos -sobre todo de la Diputación- le provocaron un subidón en la segunda parte del año y los datos de los primeros seis meses de 2017 vienen a confirmar que experimenta una mejoría estable. Hasta junio, las instituciones públicas han licitado en el territorio casi el doble de obra pública que en el mismo periodo del año anterior: 218 millones frente a los 112 de 2016, según los números de la patronal de la construcción Seopan. Las obras del primer tramo del Metro de Donostia, sacadas a concurso por 49 millones y adjudicadas por 38, y el repunte de la edificación, que dobla la inversión frente a 2016, lideran la recuperación. Eso sí, también hay otras inversiones que tiran del carro. Los dos lotes principales de las obras de remodelación de Anoeta fueron licitadas en el primer semestre por Anoeta Kiroldegia por cerca de 40 millones, aunque en este caso el protagonismo público de la inversión es más secundario, ya que la Real financiará 37 millones del presupuesto total, que asciende a 47 millones.

Los grandes protagonistas del aumento de la licitación han sido los gobiernos vasco, foral y municipal. La obra pública sacada a concurso en el primer semestre por el Ejecutivo vasco ha escalado de los 18 a los 90 millones, dado el protagonismo del Metro. Mientras, la Diputación, ayuntamientos y otras entidades locales han reforzado la obra pública de los 76 millones del primer semestre de 2016 a los 126 del mismo periodo de 2017. Por sectores, la edificación se duplica hasta los 92 millones licitados y la obra civil llega a 126.

Ahora bien, con la excepción de Anoeta, el engorde de la lista de pedidos realizados por la Administración ha dado continuidad al lanzamiento de ofertas agresivas por la parte empresarial que ya se apreció en el segundo semestre del año pasado, por lo que si bien las arcas públicas han repartido contratos jugosos, también se han ahorrado cantidades importantes en los concursos previos a las adjudicaciones. No es difícil resumir la escena: «Estamos en cifras de licitación tan bajas pese al repunte que las empresas hacen lo imposible por llevarse los contratos. Y las instituciones lo saben, premiando más la oferta económica que la calidad», zanjan buenos conocedores del sector de la construcción de Gipuzkoa. «Hace falta una licitación de obra pública más sostenida», añaden, recordando que en 2015 el nudo de Bergara disparó la licitación y hoy en día esos contratos están rescindidos. «Empiezan a verse más inversiones pero las empresas deben bajar mucho los precios», lamentan.

Las cifras 47 millones costará la remodelación del estadio de Anoeta, que ha relanzado la obra pública de Gipuzkoa en el primer semestre de 2017. 23% baja en el Metro. El primer tramo de la pasante subterránea se ha adjudicado por 38 millones cuando se licitó por 49,3 millones.

La tendencia se apreció en el boom de proyectos de licitación del año pasado y se ha repetido en lo que va de año. Las firmas aspirantes a obra pública han pujado fuerte. El ejemplo más cercano lo aporta el Metro de Donostia. El Gobierno Vasco había licitado, a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), el primer tramo del proyecto de pasante subterránea -entre Lugaritz y Miraconcha- por 49,3 millones de euros. La adjudicación, firmada el pasado 7 de septiembre, se ha realizado por 38 millones de euros, lo que descubre una baja del 23%, presentada por la UTE formada por Moyua, Viuda de Sainz y Comsa.

La cantidad no difiere mucho de las rebajas de otros proyectos que han suministrado vitaminas a la obra pública. Sirva como ejemplo la adjudicación, en diciembre del año pasado, de la instalación de un peaje en el eje de la N-1 mediante tres arcos de lectura de matrículas. Tras licitarse el proyecto por 19,5 millones, Bidegi encomendó los trabajos a Bidelan por 15,9 millones, con una baja del 18,54%.

Mayor aún resultó la diferencia con el precio máximo de licitación en la concesión del proyecto completo de financiación, construcción y explotación de la incineradora, materializada también en diciembre. La propuesta económica del conglomerado formado por Urbaser, Meridiam Investments, Altuna y Uria, Moyua, Murias y LKS redujo en un 25% el presupuesto de partida, dejando en 24 millones lo que iba a ser un canon anual de 31,6 millones en 32 años.

El tercer gran encargo que a finales del año pasado resucitó la obra pública no tuvo una baja tan acusada, pero también acabó con un contrato inferior al inicialmente previsto. El tramo entre Antzuola y Bergara de la autovía de Deskarga iba a costar 55 millones de euros, se licitó por 46 al encomendar el proyecto a Bidegi y recuperar el Iva, y se acabó adjudicando a Mariezcurrena, Zubieder, Tesinsa y Urbycolan por 41,7 millones, con una baja del 9%.

«Criterios de subsistencia»

Fuentes empresariales involucradas en los concursos más importantes del territorio aseguran que las bajas se producen «como consecuencia de tener que mantener las estructuras de las empresas tras un periodo de crisis, por lo que las firmas apretamos para asegurar los pedidos. No queda más remedio que contratar para dar trabajo a la gente». Las mismas fuentes lamentan que «todavía manejamos criterios de subsistencia ya que los precios no se recuperan, aunque vemos que las bajas ya se están moderando y no son lo que eran hace tres o cuatro años». No hace falta ir tan lejos. Según Ascongi, la Asociación de Constructores de Gipuzkoa, la media de las licitaciones públicas se efectuó en 2015 con presupuestos un 24% por debajo del inicial.

El tramo del Metro entre Lugaritz y Miraconcha se licitó por 49 millones y se adjudicó por 38

El sector pide una licitación pública «sostenida» y que no solo valore la rebaja del precio sino la calidad

Entre los encargos golosos del último año, el que supone una excepción en cuanto a rebajas respecto al precio de licitación es el de la remodelación del estadio de Anoeta. Moyua y Altuna y Uria se adjudicaron los dos lotes que constituyen el grueso del proyecto. Se da la circunstancia incluso de que su única competidora, Inbisa Obras Especiales, quedó excluida por ofertar un precio más alto que el de licitación en la fase referida a la obra civil y las instalaciones.

La licitación pública tiene, por su parte, una inevitable repercusión en la economía de cada territorio, al reforzar la industria y el sector servicios. En Gipuzkoa, pese a no tener el mismo papel que en el Estado, el peso de la construcción ronda el 5% del PIB. Según la patronal guipuzcoana de la construcción, por cada mil euros de demanda en la construcción «se generan otros 2.400 en el conjunto de la economía, así como 710 euros de valor añadido, 390 de salarios y 190 de impuestos y cotizaciones». Un estudio del Gobierno Vasco ha estimado, por su parte, que por cada millón de euros invertidos en obra pública se crean entre diez y doce puestos de trabajo directos y entre cinco y siete indirectos.