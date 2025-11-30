Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Margarita Martín, retratada esta semana en San Sebastián. Iñigo Royo
Margarita Martín | Meteoróloga

«La meteorología ha quedado en manos de la tecnología»

La histórica delegada de Aemet acaba de jubilarse, después de trabajar 23 años en Euskadi: «Aquí, desde luego, no te aburres»

Carlos Benito

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Justo en el momento de hacer los retratos, empieza a chispear. «Vaya, ¡ahora llueve!», se queja el fotógrafo. Y Margarita Martín se siente obligada a ... puntualizar: «Es llovizna». La histórica delegada de Aemet en Euskadi se acaba de jubilar, pero está claro que sigue viviendo con pasión la meteorología, esa ciencia a la que se ha dedicado profesionalmente durante 41 años. Tampoco ha cambiado el tono tajante de sus opiniones y valoraciones, a veces controvertidas, y lo cierto es que su diagnóstico del presente está impregnado de desengaño: «La meteorología ha quedado en manos de la tecnología. Vivimos un desprecio sistemático por el ser humano, sustituido de forma progresiva por sistemas automáticos o máquinas», lamenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  5. 5 La nueva aventura de Loreak Mendian
  6. 6

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  7. 7 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»
  8. 8

    La cesta de la compra sube un 39% desde la pandemia en Gipuzkoa, el doble que los salarios
  9. 9 Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
  10. 10

    50 años de la primera diablura de López Ufarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La meteorología ha quedado en manos de la tecnología»

«La meteorología ha quedado en manos de la tecnología»