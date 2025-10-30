Mendukiloko leizeak Bikaintasunaren IV. Saria jaso du
Kudeaketa integrala, ingurumenarekiko errespetua eta komunitatearekiko konpromisoa uztartzen dituen adibide bikain gisa baloratu da
DV
Osteguna, 30 urria 2025, 14:25
Mendukiloko Koba, Astitzen (Larraun, Nafarroa) kokatua eta Cuevas de Astitz-ko Leizeak S.L. enpresak kudeatua, saritua izan da Espainiako Koba Turistikoen ACTE Bikaintasunaren IV. Sariarekin, Espainiako Koba Turistikoen Elkarteak (ACTE) emana.
Saria Miras de Aire kobaren barruan eman zen, Koba Turistikoen Lehen Jardunaldi Lusitaniarren baitan, non Espainiako eta munduko koba turistikoen ordezkariak bildu baitziren, ISCA (International Show Caves Association) elkarteak gonbidatuta.
Saria Manuel Durán, ACTEko lehendakariak, eman zuen; ISCAko presidentea, George Veni (Austria), arduratu zen insignia ofiziala jartzeaz. ACTEko idazkari Oviedo Gonzálezek irakurri zuen aktaren edukia. Ekitaldia gala-afari eta fado kontzertu batekin amaitu zen, nazioarteko lur azpiko ondarearen aintzatespen gau emozional eta sinboliko batean.
Hogei urteko konpromiso baten aitortza
Amaia Govillar Arzak, kobako gidari eta kudeaketako arduradunetako batek, aurkeztu zuen Mendukiloren hautagaitza, eta ACTEko epaimahaiaren aho bateko babesa jaso zuen. Bere lana, '20 urteko praktika onak: jasangarritasunean, kontserbazioan eta ingurumen-hezkuntzan' izenburupean, kudeaketa integrala, ingurumenarekiko errespetua eta komunitatearekiko konpromisoa uztartzen dituen adibide bikain gisa baloratu zen.
Epaimahaiak nabarmendu zituen «lanaren zehaztasuna, koherentzia eta sentsibilitate profesionala», eta azpimarratu zuen aurkeztutako txostenak «epaimahaia txundituta utzi zuela bere garapenaren kalitateagatik, helburuen argitasunagatik eta proposamenaren sakontasunagatik».
Aitorpen hau, gainera, bat dator Mendukiloko Kobaren XX. urteurrenarekin (2005–2025); urte hauetan, kobak zientzia-zabalkundea, jasangarritasuna, ingurumenheziketa, irisgarritasuna eta landa-garapena uztartu ditu Aralarko mendilerroaren bihotzean.