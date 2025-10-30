Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mendukiloko leizeak Bikaintasunaren IV. Saria jaso du

Kudeaketa integrala, ingurumenarekiko errespetua eta komunitatearekiko konpromisoa uztartzen dituen adibide bikain gisa baloratu da

DV

Osteguna, 30 urria 2025, 14:25

Comenta

Mendukiloko Koba, Astitzen (Larraun, Nafarroa) kokatua eta Cuevas de Astitz-ko Leizeak S.L. enpresak kudeatua, saritua izan da Espainiako Koba Turistikoen ACTE Bikaintasunaren IV. Sariarekin, Espainiako Koba Turistikoen Elkarteak (ACTE) emana.

Saria Miras de Aire kobaren barruan eman zen, Koba Turistikoen Lehen Jardunaldi Lusitaniarren baitan, non Espainiako eta munduko koba turistikoen ordezkariak bildu baitziren, ISCA (International Show Caves Association) elkarteak gonbidatuta.

Saria Manuel Durán, ACTEko lehendakariak, eman zuen; ISCAko presidentea, George Veni (Austria), arduratu zen insignia ofiziala jartzeaz. ACTEko idazkari Oviedo Gonzálezek irakurri zuen aktaren edukia. Ekitaldia gala-afari eta fado kontzertu batekin amaitu zen, nazioarteko lur azpiko ondarearen aintzatespen gau emozional eta sinboliko batean.

Hogei urteko konpromiso baten aitortza

Amaia Govillar Arzak, kobako gidari eta kudeaketako arduradunetako batek, aurkeztu zuen Mendukiloren hautagaitza, eta ACTEko epaimahaiaren aho bateko babesa jaso zuen. Bere lana, '20 urteko praktika onak: jasangarritasunean, kontserbazioan eta ingurumen-hezkuntzan' izenburupean, kudeaketa integrala, ingurumenarekiko errespetua eta komunitatearekiko konpromisoa uztartzen dituen adibide bikain gisa baloratu zen.

Epaimahaiak nabarmendu zituen «lanaren zehaztasuna, koherentzia eta sentsibilitate profesionala», eta azpimarratu zuen aurkeztutako txostenak «epaimahaia txundituta utzi zuela bere garapenaren kalitateagatik, helburuen argitasunagatik eta proposamenaren sakontasunagatik».

Aitorpen hau, gainera, bat dator Mendukiloko Kobaren XX. urteurrenarekin (2005–2025); urte hauetan, kobak zientzia-zabalkundea, jasangarritasuna, ingurumenheziketa, irisgarritasuna eta landa-garapena uztartu ditu Aralarko mendilerroaren bihotzean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  8. 8

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mendukiloko leizeak Bikaintasunaren IV. Saria jaso du

Mendukiloko leizeak Bikaintasunaren IV. Saria jaso du