Fachada del Palacio Bellas Artes. Kutxateka
La calle de la memoria

La Sociedad de Bellas Artes

Año 1895 ·

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:47

Contaba don Álvaro del Valle y de Lersundi, director de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País, a quien se recuerda con una plaza ... en la Parte Vieja, cómo en la casa de su familia, en el paseo de La Concha, se reunían donostiarras interesados por la literatura, música, historia, arte, arqueología… Allí acudían Leonardo de Moyua, Juan Guimón, Marino Tabuyo, Rogelio Gordón, Germán Cendoya, etc. Así las cosas, el año 1892 decidieron crear una sociedad para desarrollar proyectos culturales que fueran beneficiosos para la ciudad. Le pusieron el nombre Euskal Batzarre y «los hombres que la incluyen, son hábiles defensores del euskera». Los estatutos se imprimieron en la imprenta Hijos de J. R. Baroja, sita en la plaza de la Constitución.

