La calle de la memoria: La Semana Santa de un pueblo «frívolo»

Con el confinamiento general, la Semana Santa de 2020 va a mostrarse más extraña que nunca. Quizás también más auténtica, en cuanto a la práctica ... del recogimiento. En todo caso, nuestra máquina del tiempo nos traslada a los días santos de otros años. Primero, a 1974, cuando EL DIARIO VASCO marcó la, digamos, cesión del testigo de Donostia a Hondarribia en cuanto a grandes procesiones (a Segura no la mencionaban).

DV, 14 de abril de 1974: «Ahora que nos hemos quedado sin procesiones en tantos sitios, entre ellos San Sebastián, esta procesión de Fuenterrabía adquiere un mayor valor, y a presenciarla acuden gentes de toda la provincia que en silencio contemplan el desfile por las históricas calles de Ondarribi«.

Antes de esta mención, habían descrito la procesión de la siguiente manera: «El Viernes Santo se celebró la tradicional procesión de Fuenterrabía. Miles de personas presenciaron el paso del tradicional cortejo, en el que formaban, con hachones encendidos, la mayor parte del vecindario masculino de la ciudad fronteriza. Un significativo silencio dominaba el ambiente, en un atardecer con ráfagas de fresco viento. El desfile era serio, impresionante. Las gentes de Fuenterrabía acompañaban al Señor en su santo entierro».

Viajamos hacia atrás, hasta el año 1950, cuando en la capital se celebraban dos procesiones y cuatro vía- crucis. El ambiente era de absoluto recogimiento. Vestidas de negro, con mantillas y peinetas, las damas seguían la costumbre de visitar siete iglesias para rezar ante sus monumentos. La risa, la música no sacra y cualquier divertimento estaban prohibidos.

Nota del Gobierno Civil de Guipúzcoa, 3 de abril de 1950: «De orden del excelentísimo señor ministro de Gobernación, y al igual que en años anteriores, queda prohibida la celebración de toda clase de espectáculos desde la terminación de las funciones de tarde del Miércoles Santo hasta las 12 horas del mediodía del Sábado Santo, quedando exceptuados de esta prohibición los conciertos sacros u otros actos de índole análoga, cuya autorización deberá ser solicitada de este Gobierno».

En 1950 obtuvieron tal autorización un «colosal concierto sacro» que dieron los coros Maitea y Easo en el Príncipe y el tradicional espectáculo 'Estampas de la Pasión', montado por Schola Cantorum en el Gran Kursaal. Los estrenos cinematográficos del Sábado Santo eran esperados con secreta pasión. Retrocedemos aún más en el tiempo, a 1908, cuando apuntaban que quizás el estilo «frívolo» de los donostiarras impedía que la Semana Santa se celebrara con la intensidad y seriedad de otros lares.

'El Correo de Guipúzcoa', 18 de abril de 1908: «En San Sebastián no se diferencia gran cosa un día de Viernes Santo de uno de Pascua y hasta de uno del 15 de Agosto. Aquí no flota en el ambiente ese algo misterioso que comunica en otras partes a estos días un tinte de melancolíay de concentración que está muy en carácter».

Apuntaban, no obstante, que «San Sebastián no es un pueblo malo en el sentido que anide odios fieros a lo sagrado, ni desprecie positivamente lo religioso; pero es un pueblo muy indiferente, muy frívolo en el que el sentimiento religioso no ha penetrado hasta el fondo, en el que existe el desprecio negativo que consiste en la falta de aprecio».