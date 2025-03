Ratas «de tamaño colosal» en Urgull

La máquina del tiempo de hoy se nos ha llenado de animales. En nuestros paseos por la hemeroteca encontramos gallinas ponedoras, «ratas de tamaño colosal» ... y un gato relacionado con un hurto.

«Por buscar al gato, se pierden 100 pesetas». Esto podía leerse en un título de 'La Voz de Guipúzcoa' el 1 de marzo de 1926. Un sucedido breve y simple que despierta nuestra curiosidad.

«La lechera Josefa Imaz Echave, joven de 18 años, que habita en un caserío de Astigarraga, fue a llevar la leche para el desayuno a la casa número 6 de la calle del Príncipe, al piso cuarto de la misma, donde habita doña Margarita Oyarbide, que tiene un hermoso gato, el cual al ver la puerta abierta salió de estampía en busca quizá, de aventuras amorosas por algún tejado de la vecindad».

Ya tenemos a los tres protagonistas de la anécdota: la lechera, el ama de casa y el gato. «Doña Margarita salió a buscar el gato, dejando el otro 'gato' en casa, es decir, el portamonedas, con un billete de 100 pesetas y otros tres de 25, es decir, con treinta y cinco duritos, si no marra la cuenta. El bolsillo quedó sobre la mesa de la cocina y al volver su dueña se encontró con que el 'pápiro' de ciento se había perdido, como el gato».

Ante la falta de más protagonistas, la sombra de la sospecha se cernió sobre la joven lechera. «Sospechó de Josefa pues por lo visto no había nadie en la casa más que la lechera, la cual jura y perjura que no ha cogido el billete, aunque en los primeros momentos, atemorizada al verse inculpada, dijo que la abonaría a doña Margarita los veinte duros que echaba de menos». La policía detuvo a «la Josefa».

No hallamos en los siguientes días más menciones al caso de la lechera. Podemos apiadarnos de «la Josefa» imaginándola inocente e indefensa ante la acusación del ama de casa histérica. Claro que, a falta de más datos, acaso fuera una maleante, y doña Margarita, la víctima. 'La Voz de Guipúzcoa' se posicionaba en favor de ella en el antetítulo: «Lechera aprovechada». ¿Sería el gato su cómplice?

Saltamos hasta marzo de 1952 y sobrevolamos el donostiarra monte Urgull, lleno de unos animales menos amables, ¡descomunales ratas! De ellas hablaban en un artículo de DV el 1 de marzo de 1952, titulado «Una labor digna de aplauso: Se está limpiando de malezas el Monte Urgull. Después de quitar las breñas hay que acabar con las ratas».

Lo de quitar la maleza, bien. Pero es que, aseguraban, «en Urgull las hay en cantidades enormes y de tamaño colosal. Estos roedores tan repugnantes y tan peligrosos han invadido el monte y pasean por él con toda tranquilidad, sin que les asuste en muchas ocasiones ni la presencia de las personas. Los guardas del monte tienen unos perros que son los únicos que hacen algo contra las ratas; pero éstas son demasiadas para que solamente esos dos pequeños perros puedan acabar con ellas».

Y había que plantar batalla contra los más desagradables roedores. «Creemos que no se debe demorar nada. Porque no es sólo librar de ratas el monte Urgull, sino evitar que esos animalejos desciendan a las alcantarillas y bodegas de la Parte Vieja, donde por la invasión procedente del monte se nota la presencia de las mismas».

Último salto en el tiempo, hasta 1966, y última especie animal, las gallinas. DV publicaba entonces una página semanal dedicada al campo, en colaboración con Zabalegi. Nos fijamos en la de la edición del 6-III-1966, con un curioso artículo firmado por Garoa y titulado «Es fácil y cómodo explotar las gallinas». Incluía observaciones directamente dirigidas al baserritarra que, tras 22 a 24 semanas criando pollitas, esperaba el momento en que empezaran a poner huevos.

«¿Han adelantado la puesta? Sabemos que esto no sería nada conveniente. No interesa pongan antes de las 24 semanas (...). ¿Las hemos cortado el pico? Evitemos se piquen unas a otras. Controles durante la puesta: La única forma de conocer si la explitación (sic) de las gallinas es próspera, es llevando un registro cuidadoso de la producción diaria, de la mortalidad, del consumo diario de pienso y de los gastos e ingresos que tengamos. A muchos asusta llevar este control. Si no son capaces de hacerlo, y dificultoso no lo es, más vale se olviden de las aves y desistan de explotarlas».

Indicaba también que los gallineros deben estar ventilados pero sin corrientes, a 15 grados. «No escatime en detalles que son imprescindibles. Cuente con suficientes comederos (por cada 100 aves, cinco en forma de tolva o diez metros si son lineales) y bebederos». No, no parecía tan «fácil y cómodo» explotar gallinas como prometía el título.