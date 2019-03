1964 | Pleno 'cara al público' al cambiar su horario a las 19.30 Sesión plenaria bajo el retrato de Franco. / FONDO MARÍN / PACO MARÍ Las sesiones plenarias abandonaron el mediodía y lograron la presencia de «unos cuarenta ciudadanos» MIKEL G. GURPEGUI Lunes, 11 marzo 2019, 07:02

El Ayuntamiento ha cambiado en varias ocasiones el horario de sus sesiones plenarias. Hace 55 años, aún en tiempos del franquismo, se decidió trasladar el habitual horario matutino al de última hora de la tarde. El estreno fue el miércoles 4 pero el domingo 8 de marzo de 1964, tal día como hoy, aún se hablaba del tema en 'Sirimiri'...

«Ya está en la mesa de las discusiones el tema de si ha sido o ha dejado de serlo un acierto el cambio de horario de las sesiones plenarias municipales y si el público ha respondido o no con su asistencia a las sesiones vespertinas. Todavía es pronto para poder saberlo. El primer ensayo puede decirse que pasó sin pena ni gloria; pero todo se andará, máxime si dura el mal tiempo y hay buena calefacción en el salón, además de anunciarse una reunión movidita con posibilidades de 'hule'. Los miuras suelen llevar mucho público a las plazas. Lo que ocurre es que todavía el público y los ediles están desentrenados».

¿Exactamente a qué hora se probó a trasladar el pleno en la semana de hace 55 años? Encontramos la respuesta días antes, en la edición de DV del 4-III-1964.

«Suponemos que asistirá mucho público, que se divertirá infinitamente más que presenciando la mayoría de las películas tostones que suelen ofrecérsele. Las sesiones municipales, que eran tan aburridas, cobran interés»

«Hoy habrá pleno extraordinario del Ayuntamiento. Esto no es noticia, pero sí lo es el cambio de horario, pues la sesión será a las siete y media de la tarde y no al mediodía como venía siendo habitual. Es decir, que el público cuenta ya con una sesión 'vermú' más y, de añadidura, gratuita. Suponemos que asistirá mucho público, que se divertirá infinitamente más que presenciando la mayoría de las películas tostones que suelen ofrecérsele. Principalmente en la sesiones cuyos programas anuncian 'nombramientos de personal' o cuando se huele qe en este o el otro asunto 'haiga hule' por cuenta de algún voto particular. Si es cierto que los donostiarras toman tan a pecho los asuntos locales, ahora se les brinda la ocasión de enterarse bien. Las sesiones municipales, que eran tan aburridas, cobran interés. Las pesadas reseñas periodísticas tendrán más agilidad y menos monotonía».

No fue para tanto. Ni se animaron demasiado las sesiones, aunque acaso un poco sí, ni acudieron tantos vecinos, aunque puede que sí algunos más. O eso se desprendía de la crónica que publicó nuestro DV.

«Unos cuarenta ciudadanos donostiarras acudieron ayer tarde al pleno municipal extraordinario, que ocuparon casi la cuarta parte de las sillas destinadas al público. Fue, pues, una reunión cara al público, entre los que se encontraba una nutrida representación de taxistas de la ciudad y media docena de barrenderos, entre otros señores y una señorita».

La presencia de taxistas se explicaba porque les atañía un curioso punto del orden del día.

«La sesión fue bien hasta que llegó el asunto de la señalización de los coches taxímetros. Hubo una interpelación que duró pasados los 25 minutos, discutiendo si los vehículos deben llevar o no el escudo de San Sebastián. El señor Arrondo dijo que lo han quitado de los taxis porque no es lugar para exhibirlo. Le contestan que tampoco es el carro de los barrenderos y vuelve el señor Arrondo al uso de la palabra para decir que dichos carros son más dignos de lucir el escudo de la ciudad que algunos taxis indignos (...)». Polémicas predemocráticas.