Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cartel en la fachada del Novedades, año 1950 VICENTE MARTÍN /pHOTO CARTE

Nostalgia por el primer cine Novedades

1950 ·

El salón Novedades, en la calle Garibai, fue reformado completamente a finales de los años 40. Tras el cambio, había quien sentía melancolía por su primera etapa, cuando era más pequeño y ofrecía películas mudas en serie

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:53

Comenta

El Novedades, en la calle Garibai, fue un cine peculiar por su origen y popular por su posición céntrica. Su última proyección sería el 25 ... de enero de 1979, con la película 'Siete hombres al amanecer'. El primitivo Salón Novedades había abierto sus puertas en diciembre de 1912 como salón de actos del periódico 'El Pueblo Vasco', en el mismo lugar pero ocupando una pequeña parte de un edificio. Lo mismo ocurriría cuando la sede pasó a EL DIARIO VASCO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  4. 4

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  5. 5 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  6. 6 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  7. 7

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  8. 8

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  9. 9 El villancico en euskera que ha versionado Rozalén junto al director de orquesta Fernando Velázquez
  10. 10

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nostalgia por el primer cine Novedades

Nostalgia por el primer cine Novedades