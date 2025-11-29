Nostalgia por el primer cine Novedades

El Novedades, en la calle Garibai, fue un cine peculiar por su origen y popular por su posición céntrica. Su última proyección sería el 25 ... de enero de 1979, con la película 'Siete hombres al amanecer'. El primitivo Salón Novedades había abierto sus puertas en diciembre de 1912 como salón de actos del periódico 'El Pueblo Vasco', en el mismo lugar pero ocupando una pequeña parte de un edificio. Lo mismo ocurriría cuando la sede pasó a EL DIARIO VASCO.

El Novedades que nos viene a la memoria es el de su segunda etapa. A finales de los años cuarenta se reformó todo el edificio, incluida la fachada, hasta tener el aspecto actual.

Entre el primer y el segundo cine había tantas diferencias, además de otros gestores, que había quien los consideraba como dos cines distintos. Así lo hizo Javier Gaytán de Ayala en un artículo que publicó DV en su última página tal día como hoy, el 28 de noviembre de 1950...

«¡¡Ya no existe, y sin embargo perdura, en el recuerdo de muchos donostiarras, aquel delicioso cine que se llamó Novedades!!».

Tras apuntar que tomó su nombre de «su hermana primogénita», la revista 'Novedades', comenzaba Gaytán de Ayala con sus diferenciaciones...

«El cine 'Novedades' asentaba sus reales en el mismo edificio en que hoy un grupo de amigos donostiarras posee otra sala de espectáculos, con el mismo nombre. La única diferencia es que el viejo estaba en nivel más elevado que el actual y que era más chico, con su eje principal cruzando el del moderno saloncito. Se entraba después de atravesar el vestíbulo de 'El Pueblo Vasco', subiendo unas escaleras en martillo, que terminaban en el mismo patio de butacas. Unos palquitos y un 'gallinero' con tres o cuatro filas... Esto era todo y... ¡era mucho!...».

«Espeluznantes»

En aquella primera etapa, en el salón de la calle Garibai se veían películas por capítulos, que a lo largo de las semanas se convertían en series, o culebrones mudos y en blanco.

«Imperaban entonces –escribía el colaborador– las 'auténticas' películas en serie, que nos tenían a todos pendientes de las peripecias de Pearl White y del Conde Hugo, protagonistas, durante semanas y semanas de las series 'El círculo rojo', 'La moneda rota' y tantas películas más, espeluznantes, dinámicas y aleccionadoras, ya que los 'buenos' ganaban siempre en el último episodio, a fuerza de 'chichones' y porrazos, eso sí, pero ganaban y... ¡su trabajo les costaba su victoria sobre los 'malos'!».

Aseguraba Gaytán de Ayala que «el abono al 'Novedades' era 'obligado' si se pretendía ser 'algo' en Donosty».

El 28 de noviembre de 1950, en aquella segunda etapa del Novedades, ofrecía una película que la publicidad definía como «¡Tierna! ¡Apasionante! ¡Magnífica! ¡Graciosa!». Se trataba del 'Bambi' de Walt Disney, programado a las 5,15, 7,30 y 10,30.