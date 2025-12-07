Una noche milagroasa

Javier Sada San Sebastián Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:47 Comenta Compartir

La fecha del 7 de diciembre marcó un antes y un después en la historia de la actual Parte Vieja que a la sazón lo era toda la ciudad. 'La Calle de la Memoria' no se resiste, anualmente, a recordar este día, aportando en cada ocasión nuevos datos referentes al suceso.

Las oscuras nubes, allá en el horizonte de la mar, ya barruntaban malos tiempos y los arrantzales adelantaron su regreso a puerto, conocedores de que apenas llegara el atardecido el cielo caería sobre San Sebastián «en forma de lluvia, rayos y centellas, que destruyeron casas y hasta la iglesia de Santa María».

El Duque de Canzano, Gobernador de las Armas del Castillo de la Mota, fue el encargado de comunicar a la Corte, el día 9, lo sucedido, resaltando, en su escrito, cómo el pueblo se prestó sin regateo alguno al socorro del Ayuntamiento y de la autoridad militar cuyas instalaciones, en ocasiones, se fundían en el mismo espacio con las de los civiles.

Son algunas de las frases incluidas en el relato: «A las cuatro de la tarde fue Dios servido de prevenir nuestras culpas, con el aviso de cinco rayos que en el mismo tiempo cayeron en diversas partes de la ciudad… dio el uno en la munición del Castillo, dejando enteramente arrasados 800 quintales de pólvora, 500 arcabuces, mosquetes, bombas y granadas… el accidente fue muy horroroso cayendo piedras y maderos que produjeron cuatro vecinos muertos y muchos más heridos y lastimados… el Regidor Juan de Amézqueta acudió con toda su gente y el alcalde rondó toda la noche asistiendo a los necesitados».

Ya amanecido, llegó el momento de inspeccionar los daños y la sorpresa, considerada hecho milagroso, se produjo «al llegar a la capilla del Cristo llamado de la Mota, por el que se tenía gran devoción».

Se encontraba detrás del torreón o «torre del homenaje», junto a la vivienda del Gobernador, en la plataforma inferior del macho y se trataba de una parroquia castrense que, aunque con acceso circunstancial a la población civil, atendía espiritualmente a la guarnición militar y a los cerca de doscientos soldados del cuerpo de guardia. La capilla, con un retablo desaparecido en el s. XVII con las imágenes de la Pasión, ricamente alfombrada con «telas de Damasco que desde la India traían los comerciantes de San Sebastián», llegó a contar con representaciones de la Virgen del Pilar, la Dolorosa y la Purísima Concepción.

El altar era de madera tallada y pintada con oro puro, sin que «jamás faltara en él una lámpara de aceite encendida» y… he aquí el considerado hecho milagroso: a pesar de los fuertes vientos y destrucción del entorno, «no habiendo quedado piedra sobre piedra», cuando se accedió a la capilla pudo comprobarse que en medio de la ruina no solo permanecía intacta la imagen del Santo Cristo sino que su lámpara seguía encendida.

Pronto se corrió la noticia del prodigioso espectáculo del que «fue informada Su Católica Majestad, Carlos II», que, en el siguiente Consejo de Guerra, «hizo donación de 200 doblones para arreglar la capilla», solicitándose a Su Santidad, el Papa Alejandro VIII, un jubileo «pleníssimo» para quienes la visitaran.

Comprado el monte por el Ayuntamiento el año 1921, la imagen fue llevada al Hospital Militar del hoy paseo del Duque de Mandas, siendo devuelto a Urgull en 1963 donde permanece «en su capilla de toda la vida». Resultado de aquel episodio fue un voto perpetuo, de toda la ciudad, a la Virgen del Coro, «por su intercesión en que la cosa no fuera a más». El voto sigue cumpliéndose en nuestros días.