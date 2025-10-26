La llegada del tranvía eléctrico

En apenas dos meses, la Compañía del Tranvía de San Sebastián consiguió terminar la compleja instalación que permitiría sustituir los tranvías de tracción de sangre, ... es decir, los tirados por mulos y caballos, por los que utilizarían la electricidad como fuerza motora.

El proyecto fue aprobado por la Junta de accionistas, y el Consejo de Administración contrató la instalación a la 'Compagnie de L'Industrie Electrique', de Ginebra, debiendo añadir a su presupuesto 153.057,40 pesetas como adelanto para adquirir el material necesario.

Un día lluvioso que impidió dar brillantez al nuevo sistema, el 22 de agosto de 1897, se procedió a la inauguración oficial del cambio, en la línea que desde Ategorrieta llegaba hasta Rentería. Y esta semana de octubre, concretamente el día 28, se dio por terminada la iniciativa con la electrificación de la línea Ategorrieta-Alameda-Venta Berri.

Diez años después de inaugurase el tranvía tirado por mulos y caballos fue sustituido por el movido con electricidad

Al efecto, la Compañía del Tranvía de San Sebastián, el citado 28 de octubre de 1897, comunicó que: «Se da cuenta de que la tracción de sangre ha quedado totalmente suprimida y cubierta, en todas las líneas, por la tracción eléctrica».

Con el adiós a los antiguos tranvías se terminaba con un sistema que, diez años antes, el 18 de julio de 1887, se había inaugurado como el gran avance que estaba implantándose en las grandes ciudades.

A pesar del avance que suponía para el transporte público, hasta que se vieron sus ventajas y se produjo la adaptación al nuevo paisaje urbano, parte del vecindario protestó por lo que suponía de atentado contra la estética la antiestética pértiga y trole que transmitía la corriente a los tranvías, además de las gestiones que tuvieron que realizarse con los propietarios de las fincas privadas donde debían sujetarse. Cuando no había edificios para los anclajes se utilizaron postes tubulares de acero, y en el paseo de La Concha postes metálicos de elegante aspecto. En realidad, tan solo tenían que sujetar el hilo conductor de cobre endurecido con un diámetro de 8,25 milímetros.

Iniciada la transformación el mes agosto, el 28 de octubre la Compañía anunció haber electrificado todas las líneas

A diferencia de los trolebuses que llegaron en 1948 y que tenían dos troles, el tranvía tenía uno.

La longitud total de la línea la línea Ategorrieta-Venta Berri–Ategorrieta, era de 10.711 metros. Circulaba por la Alameda y recorría 1.484 metros de carretera provincial, en el Antiguo. Pasado el túnel para regresar, tenía 1.927 metros de vías urbanas, atravesando las principales calles hasta llegar a Santa Catalina. Cruzado el puente le faltaban 1.276 metros para llegar a Ategorrieta.

La prolongación de la línea hasta Rentería, por Pasajes y La Herrera, sumaba 3.939 metros, además de los 2.085 que en Cocheras pertenecían a la Compañía.

A las primeras líneas de Renteria y Ategorrieta-Venta Berri, se sumaron las del Urbano, Norte, Igueldo y Gros

Las paradas o apartaderos, que en total sumaban diez, estaban separadas, aproximadamente, por un kilómetro.

Los coches, plataformas o tranvías, eran de dos clases: automóviles y remolques. Los primeros tenían capacidad para 42 personas (22 en el interior y 10 en cada plataforma) y los segundos para 24 (20 con asiento y cuatro en las plataformas).

A plena carga de viajeros, los tranvías eléctricos, en San Sebastián, alcanzaban hasta 13 y 14 kilómetros a la hora, pudiendo llegar a 24 cuando circulaban por zonas no urbanas.

Puede añadirse que el 3 de noviembre de 1903 se puso en marcha la línea conocida como 'El Urbano', que llegaba hasta Amara (plaza Easo); el 1 de julio de 1912 la del 'Norte', hasta la estación de RENFE; el 5 de septiembre de 1912 el tranvía eléctrico llegó hasta la Estación del Funicular a Igueldo y el 15 de julio de 1915 se creó la línea de 'Gros'.