El tranvía eléctrico por las calles del Antiguo. Kutxateka
La calle de la memoria

La llegada del tranvía eléctrico

Año 1897 ·

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:07

En apenas dos meses, la Compañía del Tranvía de San Sebastián consiguió terminar la compleja instalación que permitiría sustituir los tranvías de tracción de sangre, ... es decir, los tirados por mulos y caballos, por los que utilizarían la electricidad como fuerza motora.

