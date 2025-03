Guerra contra los conejos que invadían la isla de Santa Clara

La isla de Santa Clara es un paraje central de San Sebastián, pero casi nunca es noticia. La última vez, acaso fue con la inauguración ... de la instalación 'Hondalea' de Cristina Iglesias. Antes, nuestra querida isla apenas aparecía en las páginas de DV cuando surgía algún proyecto más o menos estrambótico para modificarla o cuando se detectaba en ella ¡una invasión de conejos!

Tal sorprendente noticia pudo leerse en varias ocasiones. En marzo de 1957 escribieron en 'Sirimiri': «Nos parece muy bien que exista un deseo de animar la Isla de Santa Clara. Incluso, nos parece lógico que allí se monte un parque zoológico (...). Pero lo que ya no nos parece natural es que se hayan dado suelta a unas parejas de conejos, que estos se adueñen de la isla y terminen hasta con los árboles».

El dato 1965 «La isla de Santa Clara está pelada, como quedan los campos después de un bombardeo», escribían hace 60 años. Los conejos habían vuelto a invadir la isla. Les iban a combatir con «un fuerte veneno» impregnado en zanahorias

También en marzo, pero de 1962, encontramos un comunicado dictado por el gobernador civil, Manuel Valencia Ramón: «En uso de las facultades que me están conferidas, he acordado autorizar al Excmo. Ayuntamiento de esta capital para que en la isla de Santa Clara proceda al exterminio de los conejos existentes en dicha isla por medio del envenenamiento y uso de armas de fuego durante los días 12 al 17».

Siempre en marzo

El mes de inicio de la primavera, marzo, debía de ser especialmente proclive para la multiplicación de conejos, que igualmente en marzo del año 1965 volvieron a invadir Santa Clara.

Escribieron entonces que «algún chungón, un día, llevó a una pareja con carnet de lepóridos, los dejó... y han terminado con toda la vegetación, hasta el extremo de que no es posible hacer prender en la tierra a ningún elemento natural, que nada más tenga el objetivo de ser decorativo. La isla de Santa Clara está pelada, como quedan los campos después de un bombardeo».

Tal día como hoy, el 28 de marzo de 1965, informaron en El Diario Vasco que se había organizado la solución para el peculiar problema, o al menos el intento de alcanzarla...

«Del 1 al 15 de abril, aproximadamente, va a tener lugar en la isla de Santa Clara una seria campaña de exterminación de los innumerables conejos allí anidados».

Los conejos se habían hecho fuertes en la isla y no era fácil acabar con ellos: «Los medios puestos hasta el momento para lograr, por lo menos, la reducción de su número no han dado resultado alguno, notándose, por el contrario, un exceso de desarrollo en la proliferación, que constituye un indudable peligro. Los conejos han terminado con todo lo comestible. Se alimentan de cuanto hallan al escarbar en la tierra y se esconden en toda la parte rocosa de la isla, por lo que las trampas colocadas en diversas ocasiones no han dado resultado favorable alguno».

Aquello ya era una guerra abierta, y el arma secreta iban a ser unas zanahorias envenenadas: «El Ayuntamiento va a tratar de poner fin a esta invasión por medio de un fuerte veneno impregnado en las hortalizas preferidas por los conejos».

La isla permaneció cerrada al público durante quince días para acabar con los molestos lagomorfos. Anunciaban que «los conejos muertos serán quemados inmediatamente».