Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una decena de heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres
Paso por Tolosa de la comitiva del primer Obispo. Kutxateka
La calle de la memoria

La Diócesis de San Sebastián

Año 1950 ·

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

Tal día como hoy, 2 de noviembre de 1949, por bula 'Quo commodius' quedó erigida la Diócesis de San Sebastián. En el Acta Apostolicae Sedis ... se hizo constar cómo por dicha bula, firmada por el Papa Pío XII en Castel Gandolfo, quedaban creadas las diócesis de San Sebastián y Bilbao, separándose de la de Vitoria a la que venían perteneciendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  4. 4

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  6. 6 Gorrotxa es Gorriz en Gijón
  7. 7

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  8. 8 Barrene solo sufre un golpe
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10 Directo | Sergio introduce novedades en cada línea para buscar la victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diócesis de San Sebastián

La Diócesis de San Sebastián