Tal día como hoy, 2 de noviembre de 1949, por bula 'Quo commodius' quedó erigida la Diócesis de San Sebastián. En el Acta Apostolicae Sedis ... se hizo constar cómo por dicha bula, firmada por el Papa Pío XII en Castel Gandolfo, quedaban creadas las diócesis de San Sebastián y Bilbao, separándose de la de Vitoria a la que venían perteneciendo.

El 13 de mayo de 1950, D. Casimiro Morcillo González, Obispo titular de Agathopolis y auxiliar de Madrid, fue designado Obispo de Bilbao y D. Jaime Font Andreu, nacido en Vich, a la sazón obispo de Zamora, de San Sebastián.

El censo de la nueva Diócesis de San Sebastián en 1940 era de 331.753 habitantes, tenía una extensión de 1.885 kilómetros cuadrados y contaba con 158 parroquias. La citada bula, en principio, fue llamada con el nombre latino de curia: 'Sancti Sebastiani in Hispania', para diferenciarla de la archidiócesis de San Sebastián en Rio de Janeiro: Sancti Sebastiani Fluminis lanuari in Brasil, si bien el nombre fue simplificado a 'Sancti Sebastiani'.

Se cumplen 75 años de la designación de Jaime Font Andreu como primer obispo de la Diócesis de San Sebastián

La nueva situación elevaba a la dignidad de catedral a la iglesia del Buen Pastor, lo cual originó cierto descontento en la feligresía de Santa María que, como iglesia matriz, consideraba era a la que correspondía ostentar dicho título. Estaba en manos del Nuncio de Su Santidad decidir el templo y para tomar tal decisión se tuvo en cuenta que, aunque la iglesia más antigua y hermosa era Santa María, pesaba más el emplazamiento del Buen Pastor.

En la bula pontificia puede leerse que «después de haber consultado a los cardenales… al Nuncio Mons. Cicognani… al Obispo de Vitoria, monseñor Ballester… al Obispo de Santander, monseñor Eguino… al Obispo de Calahorra, monseñor García Martínez… erigimos la nueva diócesis… con su catedral en la Parroquia del Buen Pastor».

El censo de la Diócesis de San Sebastián en 1940 era de 331.753 habitantes, 1.885 kms. cuadrados y 158 parroquias

La entrada oficial tuvo lugar el 3 de septiembre por el alto de Etxegarate, donde se instaló un arco de triunfo, con dos miqueletes «representando al extinguido cuerpo». Llegó acompañado del presidente de la Diputación de Zamora, siendo saludado por representantes del cabildo eclesiástico y autoridades encabezadas por el presidente de la Diputación Foral, Avelino Elorriaga.

En el término municipal donostiarra esperaba el Ayuntamiento en Corporación, haciéndose una breve parada en Añorga para ser recibido por Manuel Rezola, Presidente del Consejo de Cementos Rezola. Sumándose al cortejo coches, ciclistas y la guardia municipal motorizada, el obispo fue aclamado al pasar por la ciudad, hasta llegar a la calle Mayor donde le rindió honores una Compañía del Batallón Sicilia nº. 22, con banda de música de la Agrupación de Infantería de Montaña nº. 8.

D. Jaime Font Andreu falleció el año 1963 en su residencia de Castell-Blanc, en el barrio de Lugaritz

En Santa María la Schola Cantorum, dirigida por Juan Urteaga, cantó el 'O salutaris', de Beethoven, y el 'Ave María', de Victoria, siendo oficiada la Salve por el párroco de San Vicente, Vicente Barrena. A continuación se celebró una procesión multitudinaria hasta el Buen Pastor con presencia de autoridades religiosas, civiles y militares, congregaciones, banderas y estandartes.

Tras cantarse un 'Te Deum', se levantó el acta notarial de la toma de posesión, como primer obispo de la Diócesis de San Sebastián, Jaime Font Andreu. En febrero de 1952 se procedió a la creación del Cabildo Catedral, siendo los primeros Capitulares: Dean, Ignacio Lasquibar Olaciregui; Arcipreste, José Sodupe Larrañaga; Arcediano, Luis Miner Olasagasti; Maestreescuela, Vicente Barrena Ugalde; Beneficiado, Jesús Alfaro López, y Canónigos: Ramón Masramón Balaña, Bernardo Unanue Ulacia, Félix Monedero Vázquez.