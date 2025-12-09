Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Atocha, un día de partido del Sanse. En los balcones se ubicaba el locutor de la megafonía. Kutxateka
La calle de la memoria

«Descomunales rugidos» atronaban Atocha

Año 1970 ·

El volumen de la megafonía despertaba quejas: «Se trata de un verdadero suplicio chino, de algo inaguantable para los oídos y sencillamente inadecuado para una ciudad como la nuestra»

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:43

Comenta

Hay temas recurrentes. Por ejemplo, de vez en cuando oímos quejas sobre el elevado volumen de la megafonía en Anoeta, vociferante 'speaker' incluido.

Hojeando la ... hemeroteca de DV, encontramos el 9 de diciembre de 1970 un 'Sirimiri' contra «los descomunales rugidos» de los altavoces de Atocha. Nos suena haber escrito alguna vez sobre el tema, pero buscando y rebuscando resulta que no fue respecto de 1970 sino en otras ocasiones de los años 1946 y 1957...

