El Buen Pastor, sin la torre
Gipuzkoa en blanco y negro
MIKEL G. GURPEGUI
Lunes, 6 mayo 2019

En la actualidad, durante sus obras de rehabilitación, no podemos ver la torre de la catedral del Buen Pastor, totalmente cubierta por andamios y telas protectoras. Tampoco en sus inicios era visible el torreón-campanario, por la razón de que no existía. El templo, aún no catedral, del Buen Pastor fue consagrado al culto en julio de 1897. Comenzó a funcionar entonces sin la torre, que se construyó en los meses siguientes y no estuvo terminada hasta 1899. La fotografía corresponde a aquel momento en que la iglesia donostiarra estaba abierta pero aún carecía de su emblemática torre.