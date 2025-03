Mikel G. Gurpegui San Sebastián Lunes, 9 de marzo 2020, 07:20 Comenta Compartir

Sí, la máquina del tiempo de hoy nos trae bolsilleras, mieleros, chirleros y acolumbreras. Empezamos con un partido de fútbol de máxima rivalidad. No, la ... final de Copa no, que nuestra máquina aún no funciona hacia el futuro. Nos referimos a un encuentro que se celebró en Hondarribia en marzo de 1945, entre Chirleros y Acolumbreras.

De él informó EL DIARIO VASCO en su edición del 10-III-1945 en estos términos: «Última hora.- No satisfechos 'Los Chirleros' con el resultado del pasado domingo, quieren volver a enfrentarse con sus rivales, habiendo aceptado 'Los Acolumbreras' el reto. El encuentro se celebrará mañana a las once, habiéndose enterado que ambos equipos se presentarán al campo considerablemente reforzados. Todos al puntal». Días después volvemos a encontrar en la crónica de Fuenterrabía mención a aquellos singulares equipos aficionados, presentados como «dos selecciones locales». «Después de un interesantísimo encuentro, en el que se vieron jugadas que pudieron haber sido rubricadas por los Panizo, Epi, etc., se alzaron con la victoria 'Los Acolumbreras' por dos a cero, quienes, dicho sea de paso, demostraron más cohesión en sus líneas y decisión en el remate». Algunos lectores hondarribiarras acaso lo sabrán, pero el resto no dejamos de darle vueltas a los singulares nombres de aquellos equipos. Menos mal que en la segunda crónica de 1945 nos sacaban de dudas. En 'Los Chirleros' militaban «elementos mariñeles», es decir, hombres de mar, y en 'Los Acolumbreras', «individuos que nada quieren saber del agua salada (excepto, claro está, en los calurosos días de verano)». La distinción, desde luego, era más clara que la clásica de los partidos de guapos contra feos… Saltamos con la máquina del tiempo hasta marzo de 1957 y hasta San Sebastián. Es que en los mercados donostiarras se estaba sufriendo una ola de carteristas. En la sección 'Sirimiri' aparecía el siguiente comentario de advertencia el 9-III-1957. «Está visto que hay gentes sin conciencia y sin vergüenza, que particularmente eligen los mercados para campo de sus fechorías. Ayer, a una pobre mujer le desaparecieron del bolsillo unos duros. La confianza y la buena voluntad de las amas de casa son aliados de las 'bolsilleras' -o 'bolsilleros'-, que no dudan en la elección de la víctima del día». Se buscaban fórmulas para evitar los pequeños hurtos: «Esto se corrige con una mayor atención y un cuidado lejos de toda confianza en el instante de las aglomeraciones. Y cuando se observe el más leve síntoma extraño del tirón, o raros juegos de manos, estar alerta para detener al autor de las sustracciones. Pero para ello hace falta una total colaboración ciudadana, no encogerse de hombros para así dejar operar a quienes no tienen escrúpulos de ningún género. Molesta mucho más el perder unos duros, muy necesarios siempre, que el colaborar con la autoridad para extirpar de la circulación a esta gentuza que, si se mueve entre nosotros, es porque tampoco ponemos mucho interés en que desaparezcan de nuestro lado». Les habíamos prometido mieleros y en nuestro último salto en el tiempo traemos al menos uno. 'Todavía quedan mieleros en San Sebastián', titulaban un reportaje en el diario en marzo de 1979. Más que mieleros en plural, quedaba uno en singular, Gregorio Sanz, hijo de otro mielero, Ramón Sanz. «No es difícil verle por las calles donostiarras con sus cubetos o cubas, de unos diez kilos cada una, y su hatillo con la romana. Nos cuenta que tiene cuatro hermanos, entre ellos una chica y que empezó a la edad de doce años a vender en Madrid ajos, miel, lotería... de todo, y que ya lleva 36 años en esta tierra». El último mielero ambulante vendía entonces «aproximadamente unos diez kilos diarios, que le proporcionan lo justo para ir tirando. Afirma que las mieles que se venden por ahí son compuestas, que la buena es la que vende él». «El mielero constituye una imagen típica que nos hace recordar por unos momentos la venta ambulante y callejera y de ninguna forma debemos permitir que dicho personaje, el del mielero, desaparezca», pedían inútilmente en 1979, mientras Gregorio Sanz se alejaba gritando «¡Mielero de la miel!».

