1975| El peluquero del María Cristina se jubila

Nos entusiasma el ocuparnos de las personas sencillas, de las que queman sus etapas de la vida sin mayores ambiciones, entregado al trabajo, a un ... trabajo cuyo oficio va padeciendo los azotes de los tiempos y tiende a desaparecer».

Así introducían un artículo que encontramos el 8 de noviembre de 1975, en la página 2 de EL DIARIO VASCO. El profesional entregado al que lo dedicaban figuraba en su título: 'Amado Sáez, peluquero durante 57 años, se jubila'.

Amado Sáez no había sido un peluquero como los demás sino que durante gran parte de su trayectoria había sido peluquero de hotel, concretamente del María Cristina, en aquellos tiempos en que los grandes hoteles eran casi pequeñas ciudades, cuyos huéspedes disfrutaban de una larga de servicios sin necesidad de salir fuera del edificio.

1975 < /style > Tras 57 años de profesión, muchos en el gran hotel, Amado Sáez cogía la jubilación. Había cortado y peinado a «un público difícil, al que el bueno de Amado supo tratar con su corrección, educación y sensibilidad que le distingue»

En nuestro periódico piropeaban al peluquero y hasta exageraban un tanto calificándole de joven ¡a los 65 años!...

«Amado Sáez, el popular y admirado peluquero donostiarra, se jubila en plena juventud, a los 65 años de edad, después de dedicar a la profesión 57 años. Desde los ocho años que comenzó como aprendiz del oficio hasta ayer, Amado Sáez no ha dejado la tijera», escribían hace cincuenta años.

En la despedida al peluquero del hotel había una nota de melancolía, aplicada a la evolución de su profesión...

«Amado Sáez ha visto el cierre de muchas peluquerías a lo largo de medio siglo de actividad en Donostia». «Y como llevar el pelo largo es habitual en nuestros días, con una visita o dos que se haga al año a la peluquería, uno cubre el expediente y actualiza la superficie de la cabellera, porque lo de ir a la barbería para afeitarse, esto, se ha terminado. Hoy, la máquina de afeitar ha terminado con el clásico barbero del suavizador y el vaciador. La electricidad se ha impuesto a la hora de afeitarse como signo de comodidad».

Público exigente

Destacaban que en el hotel María Cristina el jubilado había ejercido «su difícil misión ante un público difícil, exigente, al que en todo momento el bueno de Amado supo tratar con su corrección, educación y sensibilidad que le distingue».

«Hombre muy leído», «precisamente por ello lograba frenar esa costumbre clásica de los peluqueros de convertir en cátedra el sillón del trabajo, lo mismo tratando el tema de los toros o del deporte que la política de Cánovas del Castillo, o los problemas del urbanismo, o los trabajos para el descubrimiento de la estreptomicina».

«Amado Sáez –concluían en DV– no ha dejado en momento alguno su sonrisa sincera, cordial, ante el cliente, durante su trabajo, tuviera en el sillón al potentado, al político, o al enfermo, al imposibilitado. A todos ha servido con afecto y enorme competencia. Cuando estando en vanguardia podía haber continuado ejerciendo su profesión, se ha jubilado».