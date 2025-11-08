Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Un banquete nupcial en salones del María Cristina, en los años 70. PACO MARÍ / FOTO MARÍN

La calle de la memoria

1975| El peluquero del María Cristina se jubila

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Nos entusiasma el ocuparnos de las personas sencillas, de las que queman sus etapas de la vida sin mayores ambiciones, entregado al trabajo, a un ... trabajo cuyo oficio va padeciendo los azotes de los tiempos y tiende a desaparecer».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  4. 4 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  5. 5 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  8. 8

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  9. 9 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  10. 10

    Los pescadores recreativos tendrán que declarar todas sus capturas a partir del 10 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1975| El peluquero del María Cristina se jubila

1975| El peluquero del María Cristina se jubila