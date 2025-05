1970 | Primeras comuniones sobre fondo gris

Antaño, el día de la Ascensión era festivo, una jornada de mayo muy aprovechada, entre la celebración de primeras comuniones y las excursiones de primavera. ... Sin embargo, el 7 de mayo de 1970 la jornada salió lluviosa y en la edición del día siguiente parecían enfadados en nuestro DV.

«La única nota alegre de ayer fue la de los niños que hicieron su Primera Comunión», podía leerse en un rotundo titular. A su lado, una introducción a la sección 'Sirimiri' irritada con el mal tiempo, como si la lluvia fuera algo infrecuente en nuestra Donostia...

«Llovió durante toda la noche. Cada vez que dábamos media vuelta en la cama y estirábamos un poco la oreja, oíamos indefectiblemente el implacable caer del agua. El jueves, por tanto, amaneció como tenía que amanecer. Destemplado, malhumorado, irritado. Vientos violentos sobre la bahía. Mar de mal aspecto, de gesto huraño. No, no se lució el día de la Ascensión, Los tres jueves que hay en el año que brillan más que el sol quedaron reducidos a dos».

1970 El día de la Ascensión no «relució más que el sol» sino que salió lluvioso. «No hubo campo. No hubo playa. Desalentadas familias hormigueaban por la ciudad portando niños y niñas vestidas de Primera Comunión»

Y describían el efecto que el aguacero había tenido en distintos tipos de donostiarras: «Desalentadas familias hormigueaban por la ciudad portando niños y niñas vestidas de Primera Comunión. Los presuntos excursionistas y los probables bañistas quedaron reducidos a posibilidades no desarrolladas e inéditas. No hubo campo. No hubo playa».

Terminaban la queja del 8 de mayo de 1970 contra la meteorología: «Tratóse, el de ayer, de un día desmejorado y decepcionante. Si las primaveras tuvieran su clasificación, como los equipos que juegan la Liga, es seguro que la que estamos atravesando –o, mejor, padeciendo– se hallaba ya en segunda división. O en tercera. Ha hecho méritos suficientes para ello».

«Tres jueves hay...»

Al parecer, no lucía ni relucía el sol en aquella primavera de hace 55 años. En la misma página aparecía otra mención a un dicho muy popular entonces: «Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión», en referencia a las tres grandes festividades cristianas de primavera que caían en tal día.

La otra referencia al refrán aparecía en el texto que acompañaba a dos fotografías de Aygüés con chavales 'comulgados'...

«La verdad es que ayer falló el famoso dicho: 'Tres jueves hay en el año...'. Porque la primavera una vez más se nos tornó casi en invierno. Pero como en la fiesta de la Ascensión, tradicionalmente, se efectúan las Primeras Comuniones, ayer se vieron infinidad de niños y niñas con sus sonrisas y hábitos recién estrenados, paseando por las calles grises el lógico contento de una fecha que será importante para siempre (...). En el gris del día, los hábitos blancos de los niños pusieron en la ciudad una nota de calor y alegría».