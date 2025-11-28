Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un equipo femenino en Atotxa, en el año 1932. PASCUAL MARÍN / FOTO MARÍN
La calle de la memoria

1970 | El fútbol femenino no es nada serio

La posible implantación del fútbol de chicas tuvo enfrente a la Sección Femenina. Una portavoz suya afirmaba: «Ni física ni estéticamente la mujer queda bien en este deporte. No es el más apto para desarrollar la silueta de la mujer»

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:54

Suponemos que todas nuestras lectoras y mu-chos de nuestros lecto- res darán el mismo resping que hemos dado nosotros al descubrir, en la hemeroteca ... de EL DIARIO VASCO, el siguiente titular: «No se autorizará el fútbol femenino en España».

