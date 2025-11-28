1970 | El fútbol femenino no es nada serio

Suponemos que todas nuestras lectoras y mu-chos de nuestros lecto- res darán el mismo resping que hemos dado nosotros al descubrir, en la hemeroteca ... de EL DIARIO VASCO, el siguiente titular: «No se autorizará el fútbol femenino en España».

El sobresalto no viene sólo por el contenido del texto, un reportaje de agencia firmado por F. Escribano que apareció en la sección de Deportes, sino porque no se publicó en la post- guerra ni en los años más duros del franquismo sino el 28 de noviembre de 1970.

Sí, hace 55 años que las chi- cas jugasen al balón era una rareza, algo difícil de concebir, no se sabe si subversivo, y que nunca sería admitido como un deporte serio. El reportaje in- tentaba ser equilibrado, pul- sando opiniones, en un mo- mento en que parecía que el fútbol femenino podía avanzar hacia su homologación...

«El rumor es insistente –es- cribían en 1970–: el fútbol fe- menino quiere instaurarse en España. Las continuas noticias que nos llegan de países del Este, donde ya cuenta con una dilatada vida, y los campeona- tos de Italia, entre otros, han despertado en España muchas vocaciones dormidas de mu- jeres futbolistas. Pero la cosa no parece estar muy clara. Los primeros detractores, unos con razonamientos y otros 'porque sí', han arremetido seriamente contra el fútbol femenino, a pe- sar de que sólo se ha insinua- do su creación».

Aquel posible despertar del balompié entre chicas conta- ba con la tibieza de la Federa- ción Española, pero tenía en- frente a una organización con mucha fuerza en el régimen franquista, la Sección Femeni- na. A su regidora de educación física, Alicia Lage, se le notaba su poco aprecio por el fútbol en sus declaraciones... «En España el fútbol femenino ha quedado limitado a esporádicos partidos por motivos muy diversos, principalmente recaudaciones para viajes fin de carrera, campañas de Navidad o cosas parecidas. En total, como podrá comprobar, nada serio».

«Ver las gracias»

La portavoz de la Sección Femenina expresaba su oposición: «No creo que el fútbol sea un deporte idóneo para la mujer (...): Ni física ni estéticamente la mujer queda bien en este deporte. No creo que sea el más apto para desarrollar de la manera más conveniente la silueta de la mujer. ¿Se imagina una 'melée' en una portería? ¿Y una mujer portero? Para aceptar el fútbol de mujeres habría que adaptarlo y entonces, pienso que ya no sería fútbol».

Poca imaginación y much prejuicio tenían en la SecciónFemenina, donde promociona-ban la práctica de la gimnasia, el voleibol y la natación.

Lage apuntaba que si se im-plantase el fútbol «se iba a ir al espectáculo y no al verdadero deporte. En muchos casos sería atractivo por ver las gracias que harían las mujeres. Las chicas que actualmente quieren jugar al fútbol lo hacen más por 'sno- bismo' que por afición».