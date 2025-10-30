Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio en construcción en el barrio de Bidebieta, años 60. PACO MARÍ / FOTO MARÍN

La calle de la memoria

1970 | De Bidebieta al interior de un ovni

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Christian Van Cleemput no sólo ha visto un 'ovni' sino que ha estado en su interior».

El título, que apareció en la página 9 del ... DV del 30 de octubre de 1970, golpea en los ojos. Los platillos volantes estaban de moda y pocos dudaban de su existencia. Christian, residente en el barrio donostiarra de Bidebieta (facilitaban su dirección completa), contaba su 'experiencia ufológica', que no había ocurrido en San Sebastián sino «cuando se hallaba tras unos diamantes en la selva africana». El artículo, firmado por Olazábal, no tenía desperdicio. Comenzaba así...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  8. 8

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1970 | De Bidebieta al interior de un ovni

1970 | De Bidebieta al interior de un ovni