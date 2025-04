1965 | Temían que construir el hotel «sacrificara» la estampa de Igeldo

Mikel G. Gurpegui San Sebastián Lunes, 6 de abril 2020, 07:17 Comenta Compartir

Como la Torre Eiffel, en París (...), el Monte Igueldo de San Sebastián es plano obligado en todo álbum de bellezas universales. Y esta estampa va a ser sacrificada por una construcción moderna, metálica, a estilo de un cajón con cristales, al igual que se estila en los Bancos de nuestros días» (carta de «Don V. G. E.» publicada en DV el 3 de abril de 1965).

Nos hemos acostumbrado a la silueta del hotel Monte Igueldo, que tenemos integrada como parte del paisaje de nuestra bahía. Sin embargo, en su tiempo, la construcción del edificio fue polémica. Se temía el impacto visual que en tan señalado lugar fuese a tener la elevación de altura sobre la del más discreto edificio del primitivo restaurante con salas de baile y de cine.

El Ayuntamiento, con José Manuel Elósegui como alcalde y la oposición de algunos concejales, dio el visto bueno a la construcción del hotel en abril de 1965, a pesar del informe desfavorable de la Comisión de Estética.

Fue entonces cuando apareció la carta con que abrimos este artículo, que pedía «un poco de freno y cordura en la administración local». «Hasta ahora, el monte Igueldo parecía una zona intocable. Ahora, con el precedente, queda abierta la vía de la construcción para otras edificaciones que pueden también perfectamente encajar en el marco del turismo y sus necesidades».

Días después, una nota de la Comisión de Estética, organismo asesor integrado nada menos que por Eduardo Chillida, Gonzalo Manso de Zúñiga y Alvaro del Valle Lersundi, lamentó que el Ayuntamiento y la sociedad propietaria no hubieran atendido las alternativas que habían propuesto «a fin de que no se perturbara la clásica silueta de nuestro monte Igueldo, tan representativa de San Sebastián», no dando al edificio proyectado más altura que del anterior.

La construcción se realizaría sin cambios y el hotel más visible de la ciudad se inauguraría el 19 de mayo de 1967.