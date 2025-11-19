1965 | Películas de 1933 en los cines

Sabemos que a muchos lectores asiduos de 'La calle de la Memoria' les agradan los repasos que de vez en cuando hacemos a los cines ... de antaño. Con ayuda de la imaginación y la cartelera que publicó DV el 19 de noviembre de 1965, prepárense para trasladarnos hoy a aquellas grandes y medianas salas de hace sesenta años, con sus acomodadores y sus ambigús...

En 1965 la televisión se extendía día a día (de hecho, en el Bellas Artes proyectaban la entrañable 'Historias de la televisión'), pero la exhibición cinematográfica aún estaba fuerte en nuestra ciudad. En abril de 1961 se había abierto el mayor cine donostiarra, el Astoria, y en octubre de 1962, el Savoy de la calle San Francisco.

Así, la cartelera de hoy hace sesenta años ofrecía quince gozosas opciones. Por orden alfabético, Actualidades, Astoria, Bellas Artes, Kursaal, Miramar, Monte Igueldo, Novedades, Novelty, Pequeño Casino, Principal, Príncipe, Rex-Avenida, Savoy, Trueba y Victoria Eugenia.

En los siguientes años, todavía se les sumarían tres nuevas salas más: el coqueto Amaya de la calle Getaria (1966), el fallido Dunixi del barrio de Egia (1967) y la mítica sala de arte y ensayo Gaxen, integrada en el complejo del Kursaal (1969).

Volver a ver

Fijándonos en las películas que proyectaban aquellos añorados cines, destaca la presencia de producciones de épocas anteriores. Hay que tener en cuenta que la televisión aún no estaba tan extendida ni programaba largometrajes, y que no existía ningún medio popular de reproducción privada de películas. Así que los propios cines reponían y reestrenaban a menudo títulos que habían tenido éxito y que el público estaba deseoso de recuperar.

En las pantallas de nuestra ciudad podían verse en 1965 dos películas destacadas de Alfred Hitchcock producidas en 1945 y 1951. Se trataban de 'Recuerda', en el Principal, y 'Extraños en un tren', en el Kursaal. Y en el Rex ofrecían el western 'Winchester 73', producido quince años antes.

También se proyectaban dos cintas de 1933 que habían tenido su estreno durante la República y cuyo reestreno se había autorizado ahora. Eran 'La reina Cristina de Suecia', la ambigua película con Greta Garbo, presente en el Miramar, y 'King Kong', la primera, en el Pequeño Casino. Goñi de Ayala comenzaba así la crítica de la última en DV: «Treinta y dos años hace que se estrenó este film, que constituye uno de los éxitos cinematográficos más renombrados y salientes. Como es natural, la película acusa el paso del tiempo, pero hay una cosa que lo resiste airosamente, y es el trucaje, que no sólo mantiene su vigencia, sino que se acepta con agrado y hasta admiración (...)».

Otros títulos, ya de su momento, que podríamos ver hace seis décadas eran 'Brazos de terciopelo', con Ann Margret, en el Astoria o la comedia 'El mundo está loco, loco, loco, loco', en el Victoria Eugenia.