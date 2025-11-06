1965 | «Malsana curiosidad» con catalejos

Quién se resiste a ver sin ser visto? Todos tenemos algo de cotillas, de fisgones, de 'voyeurs' si nos ponemos finos. Como hacía James Stewart ... en 'La ventana indiscreta' de Alfred Hitchcock, podríamos pasar el rato con unos prismáticos en los ojos, intentando descubrir qué hacen nuestros extraños vecinos de enfrente.

En la edición de EL DIARIO VASCO del 6 de noviembre de 1965 encontramos una mención a esta práctica. Hasta la consideraban una «extendida costumbre» en San Sebastián. Leamos...

«Creemos recordar que una de las últimas películas en que actúa como actriz Grace de Mónaco se titulaba 'La ventana indiscreta', en que un inválido, personalizado por el actor James Stewart, entretenía su inmovilidad espiando a través de unos prismáticos todas las ventanas vecinas».

1965 < /style > San Sebastián, decían, se parecía un tanto a la película 'La ventana indiscreta'. Denunciaban «la extendida costumbre que existe en nuestra ciudad de ejercer la a veces tan malsana curiosidad a través de prismáticos»

«Recordamos esto a propósito de que hemos observado –al par que nos lo han indicado muchas personas– sobre la extendida costumbre que existe en nuestra ciudad de ejercer la a veces tan malsana curiosidad a través de prismáticos».

Y afeaban en el diario de hace sesenta años aquel hábito...

«Porque enfilar tales adminículos a nuestros bellos montes y a la espléndida superficie marina es agradable y elogiable, pues permite conocer mejor nuestros contornos geográficos. Pero enfilar las lentes de aumento a la casa del vecino denuncia una intromisión en la vida ajena, cuando no una malsana curiosidad que debe corregirse, especialmente en niños y jóvenes».

¿Creen ustedes que somos tan mirones y cotillas como apuntaban? En todo caso, hoy no habría que llevarse los catalejos a los ojos sino que basta con abrir las redes sociales, en que los cotillas accedemos a detalles de la vida de nuestros vecinos, publicados gustosamente por ellos mismos.

La ciudad de los niños

Empalmaba el anónimo comentarista de 'Sirimiri' con el tema de los niños...

«Este es el siglo de los niños. ¡Cuantas veces se habla del cuidado que necesitan los que mañana serán hombres! (...) En los niños todo está bien gastado, siempre y cuando se formen hombres auténticos».

Consideraba que «pocas ciudades se ocupan en España tanto como San Sebastián de los niños, por lo que con cierta frecuencia se organizan fiestas para ellos, y ellos son parte fundamental de nuestras grandes conmemoraciones. Para mañana se prepara otra manifestación juvenil en el frontón de Anoeta y no dudamos que resultará una espléndida fiesta».

Efectivamente, al día siguiente, domingo, el Centro de Atracción y Turismo anunciaba para las 4 de la tarde una «Fiesta del Niño». Prometía un «gran espectáculo infantil presentado por Mario Cabré», pero no especificaba «los mejores artistas donostiarras del momento» que iban a participar.