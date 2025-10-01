1965 | Malestar por la subida del txikito a una peseta

Si en otros lados el precio de la barra de pan, o de la hamburguesa, actúa como indicador aproximado del coste de la vida, acaso ... alguna vez aquí lo haya sido el txikito. Las subidas en el precio del vaso de vino, desde luego, han dado mucho que hablar entre los donostiarras.

Hace sesenta años hubo uno de esos momentos en que el precio del txikito pasó a primer plano de la actualidad local. Lo leemos en EL DIARIO VASCO del 1 de octubre de 1965...

«Malestar entre los chiquiteros por la inesperada y, según ellos, injustificada subida de precio que han experimentado los chiquitos. A peseta el vasito. Y lo que dicen ellos, si el vino, en origen, no ha subido, ¿a qué se debe este alza del 40 por ciento?».

1965 < /style > El 'Txikito bat, pezeta bat' irritaba a los clientes asiduos de los bares. «En las tascas no se habla de otra cosa. Hay como una guerra de miradas entre los que se hallan a un lado del mostrador y los que se hallan al otro. Miradas que matan...».

Mucho salto era, para los modestos bolsillos, dar el salto hasta una peseta (que no a un euro). Y ocurría lo normal...

«En las tascas no se habla de otra cosa. Hay como una guerra de miradas entre los que se hallan a un lado del mostrador y los que se hallan al otro. Miradas que matan...».

Lo que no podían decir los cabreados txikiteros de las miradas asesinas es que la subida hubiera sido por sorpresa. En abril de 1964, o sea, año y medio antes, ya había corrido el rumor de que los taberneros iban a redondear el precio del liso, saltando de los 70 céntimos que valían entonces hasta la peseta.

El 1-IV-1964 escribieron en DV: «El chiquito de vino, a peseta, es la nueva que corría ayer por la ciudad. Parece ser que se trata de subir el precio del chiquito, para hacer desaparecer esa fracción de setenta céntimos y redondear la cifra. Todavía nada hay oficial, pero cuando el vino suena... agua lleva».

Mientras no fuera vino aguado... En todo caso, los txikiteros de la Parte Vieja parecían resignados. «No dudamos que si se confirma la noticia, causará un disgusto momentáneo. Luego no pasará nada, como siempre y con todo lo que sube de precio. No hace muchos años, el chiquito de vino costaba diez céntimos».

Se referían con ironía a la práctica del redondeo al alza: «Por lo visto, resulta un trabajito el estar devolviendo céntimos al cliente. Se pierde un tiempo precioso y los bareros no están por la labor. A peseta el chiquito, se redondea la cifra y no hay dudas. Un poco más de vino, no sabemos si en la proporción de treinta céntimos, y a otra cosa. El asunto es cobrar más y por la vía más cómoda».

¿Pero alguien esperaba que sirvieran más vino en el vaso por el incremento de tarifa? En todo caso, aquella vez de 1964 en que todavía no subió el txikito se lo tomaban con frialdad...

«Ahora, tratar de implantar 'txikito bat, pezeta bat', no nos parece ni bien ni mal, porque, como siempre, los eternos chiquiteros no pondrán inconveniente alguno en ello, después de las primeras protestas y muestras de indignación que presenten. Pero claudicarán y pagarán una miajita más, la peseta redonda».