1965 | Guardería dominical en Villa Cristeta

Una interesante iniciativa para los matrimonios jóvenes. Villa Cristeta abrirá su Guardería Infantil los domingos y días festivos» (DV, 29 de octubre de 1965).

El ... desarrollo de las guarderías es relativamente reciente. Antaño, los niños pequeños eran cuidados por sus madres. Las de clase alta, ayudadas por niñeras y criadas. Las de clase baja, cuando tenían que ausentarse para trabajar o por cualquier otro motivo, echando mano de familiares o vecinas.

En la avenida de Ategorrieta, Villa Cristeta estaba gestionado por las Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio, conocidas como 'Las Cristetas'. La orden llegó a Donostia en 1903.

Décadas después, en 1961 vieron la necesidad de abrir una guardería. Como escribían en nuestro diario el 29 de octubre de 1965, «desde hace unos cuantos años han dedicado atención especial a un aspecto penoso de la vida familiar: si los padres tienen que trabajar, ¿qué se puede hacer con los niños pequeños de pocos meses o pocos años que aún no van a la escuela?».

«Las religiosas abrieron una especie de guardería infantil o jardín de infancia en su jardín. Esa falta de preocupación de la sociedad para con los niños –faltan jardines, faltan guarderías, faltan parques, faltan distracciones adecuadas, faltan espectáculos adecuados para los niños– ellas la han ido supliendo cada vez con más eficacia hasta llegar a una iniciativa que creemos es un ejemplo y una orientación para otras instituciones y comunidades religiosas (...)».

Empezaron en 1961 utilizando los bajos del convento pero pronto construyeron un nuevo edificio en el jardín. Y lo que empezó como una guardería por horas, en la que las madres dejaban a los niños durante ratos sueltos mientras acudían a consultas médicas o hacían recados, fue pasando a estancias más largas y estables.

Para 1965, acudían cada día unos 60 niños y ya cubrían un horario de 9.00 a 12.30 y de 15.00 a 18.00, de lunes a sábado. El artículo que encontramos hace sesenta años informaba de una novedad. La contaba María Teresa Ochoa de Zabalegui, la asistenta social de Villa Cristeta...

Un domingo sin niños

«Los domingos y días de fiesta hasta ahora la Guardería estaba cerrada, pero actualmente tenemos intención de abrirla a partir del domingo día 7 de noviembre, para toda clase de niños hasta los seis años».

Pasaban a prestar servicio los domingos, con un planteamiento un poco diferente...

«Esta idea ha partido de una doble necesidad. Por una parte, hemos querido responder a las propuestas insistentes de muchas madres jóvenes que deseaban poder disfrutar de vez en cuando de un domingo con su marido y sin niños, cosa perfectamente natural y lógica, y por otra parte, deseábamos incrementar un poco nuestros ingresos, que por el momento son un tanto precarios, ya que las cuotas de los niños que vienen a diario son bajas».