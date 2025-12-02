1965 | Con abrigo en las aulas del Peñaflorida

Estudiar es duro. Que se lo dijeran hace seis décadas a los alumnos del instituto Peñaflorida, que además del esfuerzo intelectual habitual, tenían que hacer ... frente a un problema físico, el frío.

En la sección 'Sirimiri' de DV el 2 de diciembre de 1965 contaban que los alumnos del Peñaflorida «no tienen calefacción y, además, sufren de ventanas que no ajustan, de puertas que no cierran, etc.».

Menos mal que, aseguraban, «los estudiantes son muy sufridos. Padecen de la obligación de instruirse –algunos bien a su pesar–, pero es demasiado pedirles que se expongan a coger una neumonía mientras resuelven una ecuación de segundo grado, declinan rosa-rosae o se enteran de que 'Fuenteovejuna' la escribió Lope de Vega».

En 1965, el estado de conservación del edificio era penoso...

«Estamos informados de que los alumnos del Instituto –y sus profesores, claro está– tienen que mantenerse con los abrigos puestos mientras están dentro de las aulas; y de que hubo profesor que además del abrigo y la bufanda tuvo que usar paraguas, pues también hay goteras».

«Sabemos que hace unos días –informaban hace sesenta años– un grupo de estudiantes protestó, ante el frío que padecían, ante profesores y director del establecimiento, Pero, ¿qué van a hacer éstos si hasta tienen que sufrir el mismo frío? La cuestión depende de quienes han de proporcionar los créditos para calefacción. Porque se darán en algún lado, ¿no?».

Un despiste y cuatro árboles

Ateridos, nos alejamos del instituto Peñaflorida y buscamos otras cuestiones de las que se hablaba en nuestra ciudad aquel 2 de diciembre de 1965. Seguro que de dos curiosos sucesos que recogía DV escuetamente...

Uno. «A las nueve de la noche y en el alto de Miracruz, el autobús que realiza el trayecto San Sebastián-Fuenterrabía derribó cuatro árboles al sufrir un despiste su conductor. Por fortuna, no se lamentaron desgracias personales».

Pues si no llega a despistarse lo mismo acababa con un bosque entero... Tengan mucho cuidado con el bolso, incluso en espacios aparentemente tranquilos...

«M.P.S.F. denuncia la sustracción de su bolso en la iglesia de San Vicente, con dos mil quinientas pesetas y objetos valorados en cuatro mil, ignorando quién haya podido ser su autor».

¿Qué planes podían hacerse en San Sebastián el jueves 2-XII-1965? Desde las 4 y cuarto había partidos de pelota en el frontón Urumea, en el Club de Tenis proyectaban, sólo para sus socios, 'Río grande' desde las 19:30 y se había suspendido la prevista quinta conferencia de un ciclo sobre cooperativismo en los E.U.T.G.

Para el día siguiente se anunciaba la actuación del arpista Nicanor Zabaleta dentro del programa de Cultura Musical.