1960 | El tren arrolló al hermano David Constancio

De qué se hablaba en el San Sebastián de hace 65 años? Intentamos averiguarlo recorriendo detalles publicados en la edición de DV del 23 de ... octubre de 1960. Empezamos, ya nos perdonarán, con una tragedia...

«En la estación del Norte: El hermano David Constancio, de la Orden de San Juan de Dios, arrollado y muerto por un tren». Tal era el largo titular que resumía el suceso que había dejado sin respiración a la ciudad. Como reverendo de la clínica del alto de Errondo, David Constancio García Martínez era muy conocido. Impresionó su muerte, que le llegó a los 43 años y, como a veces ocurre, de una manera absurda...

1960 < /style > Dos nombres propios de actualidad hace 65 años: David Constancio García, muerto en la estación del Norte al arrollarle el sudexpreso. Y Francisco Ferrer Monreal, a punto de ser nombrado director del Festival

A las 8.45 de la mañana, «dicho religioso esperaba la llegada de un tren, y cruzó las vías, viendo en la segunda de estas un tren parado. El hermano David Constancio retrocedió entonces, con tan mala fortuna que en ese mismo instante hacía su entrada el sudexpreso, procedente de Madrid a Hendaya, que le arrolló, seccionándole la pierna y mano izquierda». Aunque fue trasladado, primero a la Casa de Socorro y después al hospital, perdió tanta sangre que falleció antes de las dos de la tarde.

Nuevo director

Cambiemos de tema. En la primera página de aquella edición aparecía una caricatura de Francisco Ferrer Monreal, hasta entonces gerente del Victoria Eugenia y de la Quincena Musical. ¿Adivinan el motivo?

«Se da como seguro que el nuevo director del Festival de Cine de San Sebastián será don Francisco Ferrer, actual gerente del Teatro Victoria Eugenia. Los rumores se han ido centrando cada vez más en él y, aunque aún no existe confirmación oficial, el nombramiento parece inminente».

Así fue. En sustitución de Antonio de Zulueta, Ferrer hijo dirigió el Festival durante dos ediciones en solitario y la tercera, la de 1963, en triunvirato junto con Felipe de Ugarte y José María Aycart.

Otro tema del que se hablaba en 1960 era la nueva parroquia ideada para el barrio de Amara Nuevo. Aunque la parroquia de la Sagrada Familia no se consagraría hasta el año 1967, el proyecto ya estaba en marcha y se usaban distintas fórmulas para financiarlo...

«Hoy, domingo –leemos el 23 de octubre de 1960–, en el Teatro Bellas Artes, a las once y cuarto de la mañana, se celebrará el primer festival Pro-Nueva Parroquia del Ensanche de Amara».

Muchos donostiarras ponían su grano de arena. Los comerciantes del barrio habían donado regalos para sortear en el festival. Y participaban altruistamente diversos artistas locales: Agustín Caballero, 'Los Garruto', el coro de cámara del Orfeón Donostiarra, «Primitivo Fernández y Fernando de la Cava, con sus canciones mejicanas», un grupo de la Academia de Danzas de Uruñuela, 'Gilito' y Radio San Sebastián. En la segunda parte se representó 'Il Ladrone' «con un excepcional reparto».