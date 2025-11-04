1960 | Los peligrosos alambres de 'Festival'

Ayer, al mediodía, en la calle de Garibay, a cierta distancia, se comentaba que en la Avenida de España acababa de ocurrir un accidente de ... circulación y que, como consecuencia, había volcado un vehículo».

«Nada de esto era cierto. El 'coche volcado' no era otra cosa que un gran foco montado sobre un trípode y preparado para rodar una escena de la película 'Festival'. La escena, en plena Avenida y en medio de un día otoñal magnífico, constituyó un acontecimiento. Allí estaban las primeras figuras, las 'starlets', los 'extras' y mucho público, muy bien ordenado por la Guardia Municipal» (EL DIARIO VASCO, 'Cosas de la ciudad', 3 de noviembre de 1960).

Aunque no sea una gran película, la comedia 'Festival', de César Fernández Ardavín fue una de las primeras películas rodadas en nuestra ciudad y de las pocas ambientadas en el Festival de Cine donostiarra. El reparto de aquella coproducción hispano-alemana no tenía «primeras figuras» pero reunía a actores españoles (Julio Núñez, Joaquín Portillo, Rosa María Calvo, Manolita Barroso o Jesús Guzmán, después popular por 'Crónicas de un pueblo') y germanos (Paul Hubschimd, Judith Dornys o Lucie Englisch).

1960 El rodaje de la película 'Festival' revolvió la ciudad hace 65 años. Y dejó después una queja: para la grabación se engancharon unos mástiles al puente del Kursaal mediante alambres, «cuyas puntas sobresalen y se enganchan con la ropa»

La sinopsis de la película tenía su aquel: Mientras se celebra en San Sebastián el Festival Internacional de Cine, un grupo de muchachas pasa sus vacaciones en una residencia veraniega. La rigidez de la institución que dirige la residencia no les permite asistir a las sesiones de gala, que son de noche. Dos de las muchachas conocen en un accidente a un famoso galán (aunque desconozcan su verdadera identidad) y nace el amor entre él y una de ellas. La noche del estreno de su película revelará y arreglará muchas cosas.

«Un profundo rasguño»

En la Donostia de 1960 el rodaje de 'Festival' dio mucho que hablar, para bien y para mal. Una crónica de DV indicaba que el público asistente al rodaje «quedó satisfecho. Vio hacer cine, vio de cerca a las figuras, que lucían trajes de verano, y hasta se hizo a la idea de que estamos atravesando una etapa de la vida estival».

Sin embargo, en 'Sirimiri' hubo una queja ciudadana: «Con motivo del rodaje de una película, se colocaron en el puente del Kursaal unos mástiles, sujetos a las barandillas con alambre, cuyas puntas o púas sobresalen y se enganchan con la ropa de los que por allí pasan. Son muchos los 'sietes' y desgarrones que han ocasionado: sabemos de una gabardina nuevecita, de una chaqueta, del abrigo de una señora. Pero lo peor es que varios niños se han herido y uno de ellos tuvo que ser asistido en la Casa de Socorro de un profundo rasguño en el carrillo».

Realizador de numerosas películas en los años 50, 60 y 70, César Fernández Ardavín había vivido su momento de gloria aquel mismo año, al obtener el Oso de Oro de Berlín por su adaptación de 'El Lazarillo de Tormes'.