1960 | La calle de la Salud era «la más insalubre»

Mikel G. Gurpegui San Sebastián Martes, 25 de marzo 2025, 01:00

En la calle de la Memoria de hoy viajamos en el tiempo hasta el año 1960, y en el espacio a dos puntos distantes de San Sebastián, la calle de la Salud y el paseo de Heriz.

Primera parada en la amaratarra calle de la Salud, que hace 65 años consideraban «una de las calles más desastrosas de la ciudad». Leemos a Txibirisko en la sección de DV 'Saski-naski' el 25 de marzo de 1960.

«En la calle de la Salud, una de las calles más desastrosas de la ciudad, por un hueco de 8,70 metros de ancho se pagó de contribución el año 1958 la cantidad de 270 pesetas. En 1959, el recibo subió a 450. Y se espera que el del presente año no sea de menor cuantía que el último abonado».

«Estos datos nos facilita un vecino de la citada calle, que está abrumado por lo mal cuidada y desatendida que se encuentra, al fin y a la postre, una calle de San Sebastián, que pagan sus usuarios su contribución, pero... que no es la Avenida de España ni nadie se interesa por ella. Y este impuesto se paga por paso asfaltado de aceras de una calle que está llena de baches y cuya actualidad mejor es no recordarla».

Txibirisko añadía la carta de otro lector vecino de la misma calle, en la que se lamentaba de que «por lo visto, la pomposa calle de la Salud –qué ironía– no está en el plano donostiarra. Ni entra un guardia, el barrendero hace lo que puede, se cuelga la ropa en cualquier momento del día y cara al público, se lanzan a las calles porquerías por vía aérea, se moja al transeúnte y los vehículos tienen que circular con plano a la vista para salvar, si pueden, los baches».

Remataban en DV señalando que «es la calle más insalubre y antiestética de la ciudad, una calle que existe, aunque no lo parezca».

Madrugar por la basura

En el otro punto que visitamos hoy con la imaginación, el paseo Heriz del Antiguo en 1960, la situación era mejor, pero se lamentaban de que el camión de la basura pasase demasiado temprano. Lo escribían en 'Sirimiri' el 25-III-1960...

«Un vecino del Paseo de Hériz nos escribe sobre su tragedia diaria. Resulta que a las siete de la mañana, todos los días, tiene que levantarse su esposa para bajar a la calle el cubo de la basura. Y como no tiene chacha, el servicio de recogidas le impone el deber de despertarse diariamente para cumplimentar con este deber higiénico».

No sabemos por qué no bajaban la basura la noche anterior (¿estaría prohibido?) ni por qué, si el lector estaba tan preocupado, no bajaba él la basura en vez de su esposa, o que al menos lo hicieran por turnos...

En cualquier caso, pedía que «en lugar de que pase el servicio de basuras a las siete de la mañana, lo haga a las ocho o a las nueve», dado que «viven pendientes del vehículo de recogida, que está al servicio público, aunque no de una forma cómoda y atemperada a todas las necesidades».