Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración del monumento dedicado a Secundino Esnaola. Kutxateka
La calle de la Memoria

1958 | Homenaje al maestro Secundino Esnaola

Su brillante carrera de triunfos le hizo merecedor de numerosos reconocimientos populares y oficiales

Javier Sada

Javier Sada

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:33

Comenta

Tal día como el de hoy, también domingo, 23 de noviembre, del año 1958, fue una jornada de reconocimiento para el matrimonio formado por Ignacio ... Olaechea y Josefina Carrera, residentes en el caserío Ugueta de Lizarza. A los seis hijos que ya tenían, el pasado 2 de septiembre se añadieron tres en un mismo parto, motivo por el que fueron citados en el Palacio de la Audiencia Provincial para recibir un premio de tres mil pesetas, que les fue entregado por Ignacio López Arroyo, presidente de la Audiencia y de la Junta Provincial de Protección de Menores de Guipúzcoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  7. 7

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1958 | Homenaje al maestro Secundino Esnaola

1958 | Homenaje al maestro Secundino Esnaola