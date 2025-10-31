Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primitivo 'patio de operaciones' de la Caja de Ahorros Municipal. PACO MARÍ / FOTO MARÍN
La calle de la memoria

1950 | El Día del Ahorro, 671.800 pesetas regaladas

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Hace 75 años, los guipuzcoanos podían ganar hoy de la nada 671.800 pesetas. Sí, 671.800. Para celebrar el Día del Ahorro.

El 31 ... de octubre se celebra el Día Universal del Ahorro, una de esas fechas que ahora pasan desapercibidas y antaño estaban muy presentes. Nuestras cajas de ahorros se volcaban en organizar sorteos de mucho dinero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  5. 5 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  6. 6 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  7. 7

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  10. 10

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1950 | El Día del Ahorro, 671.800 pesetas regaladas

1950 | El Día del Ahorro, 671.800 pesetas regaladas