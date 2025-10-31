1950 | El Día del Ahorro, 671.800 pesetas regaladas

Hace 75 años, los guipuzcoanos podían ganar hoy de la nada 671.800 pesetas. Sí, 671.800. Para celebrar el Día del Ahorro.

El 31 ... de octubre se celebra el Día Universal del Ahorro, una de esas fechas que ahora pasan desapercibidas y antaño estaban muy presentes. Nuestras cajas de ahorros se volcaban en organizar sorteos de mucho dinero.

Según publicó EL DIARIO VASCO, en 1950 entre la CAM y la CAP repartieron en premios nada menos que 671.800 pesetas. Aquella avalancha de donativos y sorteos trataban de promocionar el ahorro que, según se comentaba en nuestro periódico, es «uno de los signos de orden y de prosperidad. Por fortuna, Guipúzcoa ocupa en las estadísticas un lugar de cabecera».

En aquella edición número XXVI del Día Universal del Ahorro, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián distribuyó un total de 335.000 pesetas en premios, con arreglo a diversas modalidades.

1950 Reparto Tanto la Caja de Ahorros Provincial como la Municipal repartían mucho dinero aquel día. En parte, por sorteo, y en parte, entregado a colectivos concretos como los nacidos en aquel día o los baserritarras que tuviesen más limpia la cuadra

Así, regaló 250 pesetas a los cuarenta clientes «que más regularmente hayan efectuado imposiciones en los tres últimos meses». También sorteó pequeñas cantidades entre los impositores de la última semana y quienes habían abierto libreta de ahorro en los últimos años. La «Municipal» aprovechaba la fecha para entregar diversos donativos a entidades benéficas y grupos escolares.

Hijos ejemplares

Su entonces competidora, la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, dedicó a la campaña de 1950 una cantidad casi igual, 336.800 pesetas, que repartió en una «pedrea» de pequeñas cantidades, bien por sorteo o bien como premios directos.

Además de dinero para quienes habían incrementado el saldo de las cuotas, entre sus numerosas modalidades de premios por el Día del Ahorro había algunas curiosas, como las cien pesetas que entregó a los nacidos (se entiende que a sus padres) el 31 de octubre de 1950 y los seis premios, de quinientas pesetitas cada uno, destinados a «los hijos ejemplares que con su jornal mantengan a sus padres o familiares».

En algunos de los premios de la CAP se observa un propósito de influir en su entorno. Así, por ejemplo, se destinaban «2.000 pesetas en dos premios de a 1.000 pesetas entre agropecuarios titulares de libreta de esta Caja que demuestren tener la cuadra de ganado en mejores condiciones higiénicas. Tendrán preferencia los colonos que adquiriesen la propiedad de su caserío con la ayuda crediticia de nuestra Caja».

También había 750 pesetas para dos baserritarras (o «agropecuarios») que hubiesen «mejorado sus plantaciones de árboles frutales por medio de podas, injertos o ampliaciones durante el último trienio». Habría que ver al jurado dedicado a determinar los destinatarios de aquellas cantidades, pasando revista a los caseríos guipuzcoanos.