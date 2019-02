1944 | Aventuras en «el cajón de madera con ruedas que va a Tolosa» El tranvía de Tolosa, en sus inicios en 1927. / FOTOCAR / RICARDO MARTÍN La calle de la memoria MIKEL G. GURPEGUI San Sebastián Lunes, 18 febrero 2019, 08:04

Recogemos en la calle de la Memoria de hoy «las cuitas de quienes usamos el cajón de madera con ruedas de hierro que va de San Sebastián a Tolosa a veces movido por la fuerza de la electricidad y otras por la protección generosa de la Providencia». Leemos fragmentos de la irónica carta que publicó DV el 13 de febrero de 1944. Un lector explotaba tras «más de diez y siete años de padecer -según los viajeros- o disfrutar -para la empresa- eso que no sabemos que guasón llamó un día tranvía de Tolosa».

Contaba aventuras vividas en el vehículo, como la última. «A las ocho tomaba en la Alameda el tranvía de Tolosa. Sin novedades dignas de mención -cosa muy rara- llegamos a la altura del Asilo de Matía. Allí se rompió la normalidad, o mejor dicho el trole del tranvía. Se reunieron en cónclave el cobrador y el conductor. No tenían material de repuesto. Pero ¿y el ingenio latino? El cobrador requisó con más o menos persuasión un saco de 'txerrijana'; lo vació con gesto olímpico; subió con garbo de atleta consumado al tejadillo del coche motor; con el saco aisló como pudo -después de unirlo- el trole averiado y, caballero lanza en ristre, se mantuvo tieso sirviendo de enlace entre la conducción aérea eléctrica y el motor que nos impulsaba. No sé cómo no quedó electrocutado. Lo que sí sé es que llegué a la oficina a las once de la mañana».

También contaba el caso de un amigo, industrial de Lasarte, que debía acudir a un funeral en San Sebastián a las 11 de la mañana y tuvo la precaución de coger el tranvía pronto, a las 9 de la mañana. Ni aún así. Al vehículo no se sabe lo que le pasaba, pero cuando intentaba avanzar se iba hacia atrás.

«No sé cómo, pero lo cierto es que a las doce y media se encontraba fuera de Lasarte... pero doscientos metros más atrás de dónde había subido al tranvía. El viaje de retroceso, por lo veloz, resultó casi insensible».

«La vida de los viajeros del tranvía de Tolosa es en extremo divertida, pero ¿cuándo acabará esta astracanada»?, se preguntaba.