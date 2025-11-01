Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una representación del Tenorio anterior, de 1916. RICARDO MARTÍN / PHOTO CARTE

La calle de la memoria

1925 | El 'Tenorio' «sigue gustando más cada día»

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Teatro Victoria Eugenia. Gran Compañía de Rambal. Funciones para hoy, 1 de noviembre. A las cuatro menos cuarto y diez y media. El drama fantásticoreligioso, ... en siete actos y en verso, de don José Zorrilla, 'Don Juan Tenorio'».

