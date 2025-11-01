1925 | El 'Tenorio' «sigue gustando más cada día»

Teatro Victoria Eugenia. Gran Compañía de Rambal. Funciones para hoy, 1 de noviembre. A las cuatro menos cuarto y diez y media. El drama fantásticoreligioso, ... en siete actos y en verso, de don José Zorrilla, 'Don Juan Tenorio'».

Encontramos el anuncio anterior en la edición del periódico 'La Voz de Guipúzcoa' del 1 de noviembre de 1925. Hace un siglo estaba en su apogeo la tradición de representar el Tenorio por estas fechas, y no sólo un día, que la obra llevaba varios en el Victoria Eugenia.

Escribía Asordep en su sección 'De sol a sol': «El 'Tenorio' en el Reina Victoria sigue gustando más cada día, desde la encopetada dama que recita a compás con Doña Inés los versos más conocidos del drama fantástico-macabro, hasta el que 'pesca en ruin barca' y suele decir los sábados al retirarse a casa: 'De mis pasos en la tierra, responda el vino, no yo'».

1925 < /style > La compañía de Rambal representaba 'Don Juan Tenorio' en el Victoria Eugenia. Los donostiarras compraban en los mercados muchas flores, «que hoy serán depositadas en Polloe entre las tumbas de los muertos que allí duermen el sueño eterno»

La naturaleza de estas fechas se notaba en otro punto de aquel repaso diario a la actualidad donostiarra que escribía Adordep en 'La Voz de Guipúzcoa'...

«En los mercado se han vendido muchas flores, que hoy serán depositadas en Polloe entre las tumbas de los muertos que allí duermen el sueño eterno».

Ayer recordábamos en nuestra calle de la Memoria la celebración del Día Universal del ahorro en 1950. También se celebró 25 años antes, pero no con sorteos de dinero sino con discursos...

«Ha regresado de Madrid el gobernador civil, siendo muy visitado durante el día y presidiendo por la tarde la fiesta del llamado 'Día del Ahorro', en la cual se pronunciaron nada menos que tres discursos sobre el mismo tema obligado. Allí quedó demostrado que las Cajas de Ahorro provincial y municipal, dado su próspero estado y su espléndida munificencia, seguirán siendo una fuente inagotable de bienes para las clases necesitadas».

(Les sacamos de dudas. Aunque se emplee poco, 'munificencia' significa generosidad espléndida).

Por lo demás, al comenzar octubre hace un siglo tocaban mareas vivas, como recogía en su repaso 'De sol a sol'...

«Ruge el viento y brama la mar, que se halla muy revuelta, y sus enormes olas, al chocar contra los murallones que le sirven de dique, saltan en montañas de espuma, invadiendo el paseo de la Concha, la nueva parte del jardín de Ondarreta y el Paseo del Príncipe, que en las horas de pleamar es peligroso cruzar sin riesgo a un buen remojón».

(Recuerden que el paseo del Príncipe fue nombre oficial del paseo Nuevo). La reina María Cristina abandonó San Sebastián, no sin antes pasar por el Gran Casino, que entonces cubría otra función...

«La reina se despidió ayer tarde de los soldados hospitalizados en el Gran Casino, celebrándose en su honor una función de cinematógrafo, a la que asistieron las autoridades. Por la noche, doña Cristina marchó para Madrid (...)».