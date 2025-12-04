1925 | «Fresquísimas ostras» en el Boulevard

En la calle de la Memoria de hoy les invitamos a degustar (con la imaginación) comidas que podríamos tomar en nuestra ciudad hace un siglo. ... Lo haremos fijándonos en anuncios que publicó 'El País Vasco' en su edición del 4 de diciembre de 1925.

Primero nos vamos al restaurante Rodil. Lo recordamos como un clásico en la falda de Ulia, en que tantos donostiarras celebraron su banquete de bodas. Sin embargo, en sus inicios estuvo ubicado en la calle Fermín Calbetón. Allí se anunciaba hace cien años en los siguientes términos...

«Casa Rodil. Restaurante y café. Gran carta. Plato especial cada día. Domingo: Cordero lechal Boulanger. Lunes: Favada Asturiana. Martes: Cazuela Tolosana. Miércoles: Pote Gallego. Jueves: Paella a la Valenciana. Viernes: Macarrones a la Graten. Sábado: Callos a la Madrileña. Cubierto con vino, 5,50 pesetas. Se sirven meriendas a cualquier hora, chocolates, tés, pastelería fina de la Casa, ostras y mariscos frescos. Precios muy módicos».

O sea, que de todo y con platos de diversas procedencias se podía comer en Casa Rodil. Quizás se habrán fijado en el error de escribir 'fabada' con uve. No sabemos qué les pasaba con la ortografía, pero aquel anuncio de hace un siglo se cerraba con otra letra que hacía daño a la vista: «Fermín Calvetón, 21 y Esterlines, 3».

La publicidad de Rodil mencionaba que servían ostras... que entonces eran la especialidad del café Txoko. El Txoko, o Cho-Ko, como escribían al principio, había sido abierto aquel mismo año de 1925 en el número 7 del Boulevard por el vitoriano Víctor González y la bilbaína Mercedes Lasheras.

El anuncio que insertaban en 'El País Vasco' informaba de que «se reciben diariamente fresquísimas ostras verdes de Marennes a 4,50 - 5,25 - 5,50 y 6 pesetas docena». Si no querías ir a la Alameda, podías usar su «rapidísimo servicio a domicilio de todos los encargos».

Desde seis pesetas

No era un restaurante donostiarra aunque sí muy cercano, y con una etapa posterior con salto al paseo de Salamanca. Nos referimos al Panier Fleuri, durante años restaurante de referencia en Errenteria, junto al río Oiartzun. En 1925 se promocionaban terminando su nombre en y griega...

«Restaurante Pannier Fleury. Cubierto desde 6 pesetas. Se reciben encargos para bodas. Precios convencionales. Rentería (Guipúzcoa) Teléfono 56».

No indicaba los precios, pero en 'El País Vasco' del 4-XII-1925 encontramos un cuarto anuncio gastronómico, del establecimiento que tenía Manuel Aranjuelo en la calle Puerto...

«Café-bar Txoko-Eder. Restaurant a la carta. El más elegante, más económico y donde mejor se come. No hay vinos de Rioja como los de esta casa - Licores de las mejores marcas. Cerveza de Marzo - Especialidad en meriendas y bocadillos - Platos clásicos del país - La casa más acreditada de la parte vieja».