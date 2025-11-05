Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La era de la radio llegaba a San Sebastián. RICARDO MARTÍN / PHOTO CARTE

La calle de la memoria

1925 | «Cacería de ondas» de la nueva radio

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Voces y músicas inaudibles atravesaban el aire, envueltas en misteriosas ondas. Había que aprender tecnología para captar el fenómeno del momento y disfrutar de ¡la radio!

Algo así ocurrió en octubre de hace un siglo en nuestra ciudad. El empresario Sabino Ucelayeta había instalado en Igeldo la emisora EAJ8, pronto conocida como Radio San Sebastián (que dos años después se integraría en Unión Radio, el germen de la Cadena SER). El primer equipo emisor era una antigua estación Western Electric Company con 3 kw de potencia. El reto de muchos donostiarras era lograr captar sus emisiones.

Alfredo de Laffitte, en su crónica semanal 'Notas de la vida donostiarra' del periódico 'El Pueblo Vasco', describía de la siguiente manera, el 5 de noviembre de 1925, el revuelo despertado por la primera radio donostiarra...

1925 < /style >

EAJ8 Radio San Sebastián había empezado sus emisiones entre un gran revuelo ciudadano. «La 'Radio' de Igueldo ha revolucionado a toda la población. Ya no se habla más que de antenas, cohesor, bobinas, lámparas, galenas, etc.»

«La 'Radio' de Igueldo ha revolucionado a toda la población. Ya no se habla más que de antenas, cohesor, bobinas, lámparas, galenas, etc.».

«Los aficionados están a ver si pescan una de esas ondas que les traiga lejanas novedades, y se han dado en comprar aparatos precisos con que poder oír desde la cómoda butaca de su casa el programa que diariamente les ofrece la Compañía radiofónica. El que no puede hacer una instalación conveniente, pone el colchón de su cama en comunicación con el grifo de la fuente y dice que oye a las mil maravillas».

Menudas improvisadas antenas... Laffitte intuía en 1925 que San Sebastián sería una ciudad especialmente amante de la radio...

«Indudablemente, este adelanto se impone en San Sebastián más que en ninguna parte, para que en esos días de lluvia tan repetidos del invierno, se entretengan las gentes, sin moverse de su casa, con conciertos y conferencias. Muy curiosa ha de ser esa cacería de ondas a su paso por nuestra atmósfera y admirable que nos traiga música y palabras de las primeras capitales del mundo».

«Radiomanía»

El medio radiofónico se entendía como la puerta a un nuevo futuro tecnologizado...

«El microbio epidémico de moda es la radiomanía –escribía Alfredo de Laffitte–; y la electricidad, madre de un sinnúmero de aplicaciones, prepara cosas incomprensibles para al porvenir».

Terminaba el colaborador con un apunte sobre la parcela del monte Igeldo en que se había instalado la antena de la emisora EAJ8...

«El sitio donde se ha colocado el transmisor, en Monte Frío (Igueldo), parece destinado de tiempo atrás a las comunicaciones. Allí estuvo el primitivo faro del puerto y el primer telégrafo óptico; y desde allí nos envían ahora esas novedades que, revoloteando como los pájaros por el aire, las recoge la antena para traerlas sin esfuerzo a nuestros oídos, dentro de nuestra propia casa».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  6. 6 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  7. 7 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  8. 8 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  9. 9 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  10. 10

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 1925 | «Cacería de ondas» de la nueva radio

1925 | «Cacería de ondas» de la nueva radio