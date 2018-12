1913: No se oía a la banda municipal por la algarabía de la feria de Santo Tomás La banda en la 'Consti' el 21-XII-1919. / FOTOCAR / RICARDO MARTÍN MIKEL G. GURPEGUI San Sebastián Viernes, 21 diciembre 2018, 12:52

La plaza de la Constitución estaba imposible. No se podía entrar, pero si por ñu se conseguía meterse en aquella Babel, no se podía dar un paso, porque lo impedían los pisotones. La banda municipal tocó de diez a once y media, pero no la oían más que los que estaban a poco más de medio metro. Los pitos, los tambores y las cornetas de la chiquillería ensordecían».

La víspera de la entrañable feria de Santo Tomás, nos trasladamos al ambiente y al ruido, parece ser que ensordecedor, del 21 de diciembre de hace 105 años.

La anunciaban con emoción el mismo 21-XII-1913 en 'La Voz de Guipúzcoa': «Desde ayer tarde comenzaron los preparativos en la plaza de la Constitución para la tradicional feria de hoy. Anoche ya estaba todo aquello lleno de tenderetes esperando a los parroquianos. La banda municipal tocará en la plaza de la Constitución de diez a once y media por la mañana y de tres a cuatro y media por la tarde. ¡Santo Tomás... y domingo! ¡Habrá que ver la plaza de la Constitución! Verla solo, porque entrar no se podrá».

«Capones al hombro»

Al día siguiente confirmarían que la afluencia había sido multitudinaria y que «trenes, tranvías, carritos de un solo H.P. y, en suma, todos los vehículos conocidos comenzaron a verter 'caseros' sobre la ciudad, con los capones al hombro y los cuartos de la renta en el 'colco', dirigiéndose rectamente a las casas de los felices propietarios que cobran, para quitar el 'cuidao'. Las calles tomaron el aspecto sui géneris de este 'quince de Agosto de invierno' y la animación era enorme».

Plato fuerte del día de Santo Tomás de entonces eran las dos «funciones euskaras» que, «siguiendo la antigua y simpática costumbre», organizaba la sociedad Euskaldun Fedea y que agrupaba representaciones teatrales, bertsolaris y hasta monologuistas». Aquel año se celebraron a las 15,30 y 20,30 en el teatro Principal, con Gregorio Beorlegui como estrella.