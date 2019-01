1879 | La llegada del fonógrafo La calle Garibay con vistas al Café de la Marina. / KUTXATEKA Tal día como el de hoy, hace 140 años, se exhibía el nuevo invento en San Sebastián JAVIER SADA Lunes, 21 enero 2019, 09:00

Hace un par de meses, apenas anochecido, me encontré en la Estación de Bayona sin posibilidades de adquirir un billete por falta de dinero. Dicho de otra forma: por ser un 'antiguo' y disponer solo de lo que un día se llamó efectivo, es decir: billetes y monedas. Las máquinas expendedoras solo admiten pago con tarjeta y en ese momento no llevaba ninguna. Un policía me aconsejó que cuando llegara el tren buscara al revisor y le indicara la situación antes de montar, porque si lo hacía durante el viaje me cobraría multa por «polizón». Así lo hice y sin más novedades tuve ocasión de reflexionar.

Y reflexioné hace unos pocos días en París. Van aumentando los establecimientos donde te indican que «no se admite dinero». ¡Qué tiempos aquellos en los que pagar con tarjeta era 'cosa de pobres'!, se evitaba la mirada del vecino y la poco amable del tendero no invitaba a usarla. Y sigo reflexionando porque ha sido una constante en los últimos doscientos años que las novedades parisinas se asumían y establecían en San Sebastián a la velocidad del rayo. Aunque también hubo ocasiones, como la que se recuerda en este comentario, en la que los donostiarras nos adelantamos a la adelantada Francia como, por ejemplo, con la llegada del fonógrafo. Hagamos un poco de historia.

Thomas Edison inventó el fonógrafo en 1876 y anunció su descubrimiento al año siguiente, siendo 'María tenía un corderito' la primera pieza que pudo oírse. En 1878 patentó el artilugio y en 1880 lo presentó en París. Más perfeccionado lo llevaría de nuevo a la capital francesa en 1889 con motivo de la Exposición Universal, pero... un año antes de la primera presentación en la capital francesa, tal día como el de hoy, hace 140 años, la prensa donostiarra anunciaba que el fonógrafo ya había llegado a San Sebastián.

Edison lo patentó un año antes y lo presentó en París un año despuésEl Café Suizo y de la Marina era pionero en presentar innovaciones tecnológicas

«Ayer visitamos la Exposición de la calle Garibay nº. 4 (billares del café Suizo) y en ella vimos la maravillosa invención del célebre doctor Thomas Alva Edison: el fonógrafo». Se comenta en la noticia que «el aparato recoge perfectamente los sonidos, la voz, la música y cualquier otro ruido, reproduciendo a voluntad, con sus diversas tonalidades, cuanto en él se ha hablado».

El cronista del 'Diario de San Sebastián' recordaba que Edison también había inventado un «micro-toxímetro» que servía para determinar los más pequeños movimientos, «denunciando con gran exactitud cantidades infinitesimales de calor y fuerza», que «con una tinta especial quedan impresos sobre el papel en letras de relieve», siendo de gran utilidad «para la enseñanza de las personas ciegas».

Esta tarde, hoy, hace 140 años, a las cuatro y ocho y media de la noche, en dicho Café, «se harán demostraciones experimentales del Fonógrafo y del Teléfono». Y entre una y otra demostración, para contento de los visitantes, cata, exhibición y demostración de «las 10.000 botellas de vino que distintos cosecheros han cedido para esta exposición, arregladas de un modo mágico y universalmente admirado».

En este punto parece justo recordar que el Café Suizo y de la Marina, en la esquina de la calle Garibay con la Alameda, más allá de su actividad en el mundo de la hostelería, estuvo siempre a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, siendo uno de los primeros que, en nuestra ciudad, ofreció sesiones programadas de cinematógrafo.