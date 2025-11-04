Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros Sale a la venta una viviendaen Pasaia que destaca por sus vistas y su precio

Vivir frente al mar es un sueño recurrente, pero en muchos casos en Euskadi se convierte en una tarea un tanto difícil. En este caso, este inmueble ubicado en el puerto pesquero de Pasaia se abre entre acantilados y bosques. En este rincón de la costa guipuzcoana, un piso en venta está despertando el interés de muchos amantes de la tranquilidad y de las vistas infinitas al Cantábrico.

El inmueble, anunciado en Idealista por 368.000 euros, se encuentra en el corazón del barrio de San Pedro de Pasaia, con una panorámica que parece sacada de una postal: el puerto, el mar y las verdes laderas que rodean la bahía.

Con 80 metros cuadrados, la vivienda cuenta con tres habitaciones, un salón con cocina abierta, un baño completo y un espacio adicional que puede destinarse a despacho o vestidor. Todo ello reformado y listo para entrar a vivir. Las ventanas de tipo Climalit y la distribución permiten aprovechar al máximo la luz natural, mientras que la orientación exterior y la ausencia de edificios altos delante garantizan unas vistas despejadas y privilegiadas. El edificio no dispone de ascensor y los gastos de comunidad son de 25 euros al mes. El anuncio describe la vivienda con una frase que quiere transmitir tranquilidad: «Es paisaje. Es calma. Es belleza diaria».

