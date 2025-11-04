Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros.

Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros

Sale a la venta una viviendaen Pasaia que destaca por sus vistas y su precio

L. G.

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:55

Comenta

Vivir frente al mar es un sueño recurrente, pero en muchos casos en Euskadi se convierte en una tarea un tanto difícil. En este caso, este inmueble ubicado en el puerto pesquero de Pasaia se abre entre acantilados y bosques. En este rincón de la costa guipuzcoana, un piso en venta está despertando el interés de muchos amantes de la tranquilidad y de las vistas infinitas al Cantábrico.

El inmueble, anunciado en Idealista por 368.000 euros, se encuentra en el corazón del barrio de San Pedro de Pasaia, con una panorámica que parece sacada de una postal: el puerto, el mar y las verdes laderas que rodean la bahía.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Con 80 metros cuadrados, la vivienda cuenta con tres habitaciones, un salón con cocina abierta, un baño completo y un espacio adicional que puede destinarse a despacho o vestidor. Todo ello reformado y listo para entrar a vivir. Las ventanas de tipo Climalit y la distribución permiten aprovechar al máximo la luz natural, mientras que la orientación exterior y la ausencia de edificios altos delante garantizan unas vistas despejadas y privilegiadas. El edificio no dispone de ascensor y los gastos de comunidad son de 25 euros al mes. El anuncio describe la vivienda con una frase que quiere transmitir tranquilidad: «Es paisaje. Es calma. Es belleza diaria».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  4. 4 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  8. 8 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  9. 9

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas
  10. 10 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros

Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros