«La tortuga estaba perdida y al poco volvió a engancharse con otras cuerdas» La tortuga laúd, enganchada con las cuerdas de fondeo de un pesquero en Hondarribia. / BOMBEROS GIPUZKOA Un ejemplar de la especie marina laúd, de 1,5 metros, es liberado por bomberos tras quedar enganchado JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 22 septiembre 2018, 08:19

Majestuosa, de movimientos pausados, la más grande de la especie... La tortuga laúd 'Dermochelys coriacea' es una de las grandes joyas que ocultan los mares, el mayor de los reptiles que habita en el planeta. Su presencia es celebrada allí donde se deja ver. Uno de estos ejemplares fue liberado por los bomberos de la Diputación, después de que quedara enganchado en uno de los amarres de fondeo existentes en el Puerto Refugio de Hondarribia. La pericia de los miembros del equipo de rescate hizo posible que la tortuga pudiera retornar a mar abierto. «Parecía estar algo desorientada, pero finalmente logró salir del puerto», explica el jefe de la unidad que se desplazó al puerto.

Los bomberos tienen la capacidad de asombro prácticamente agotada. No hay situación que a estas alturas les cause extrañeza. Tanto sofocan el más voraz de los incendios como rescatan un cadáver del interior de un vehículo accidentado, retiran un alero a punto de desprenderse, achican agua ... o, como sucedió la noche del jueves, liberan a una tortuga marina atrapada por unas cuerdas en Hondarribia. Eran las 11 de la noche cuando desde el Centro de Coordinación Bai Esan se alertó al equipo del parque del Bidasoa de la presencia de la tortuga en aguas del puerto. «El animal permanecía enganchado por una aleta y la cabeza a una cuerda de fondeo y no podía salir por sus propios medios», explica el responsable de la unidad.

Efectivos de los bomberos lograron aproximarse al ejemplar y consiguieron liberarle de las ataduras. En los instantes posteriores, la tortuga comenzó a deambular por el puerto. «Parecía estar un tanto perdida y al poco volvió a engancharse con otras cuerdas, por lo que hubo que volver a rescatarla», afirma el bombero foral.

El ejemplar no presentaba heridas, aunque parecía estar desorientado

Tras quedar de nuevo libre, la laúd, de aproximadamente metro y medio de longitud y casi media tonelada de peso, consiguió salir fuera del puerto, no sin antes entrar en colisión con algunas embarcaciones. Eran ya la una de la madrugada.

Fuentes consultadas indicaron que el individuo no mostraba aparentemente ninguna herida, salvo la rozadura que pudo sufrir a causa de los enganchones o por el impacto contra los barcos atracados.

Su presencia despertó la curiosidad de las personas que a esas horas se hallaban en el muelle hondarribiarra, la mayor parte de ellas pescadores que siguieron con interés las maniobras de rescate.

Gran viajera

La presencia de ejemplares de tortuga laúd no es habitual en nuestras latitudes, pero tampoco se trata de un hecho excepcional. Aun cuando es más frecuente en mares tropicales, ha sido detectada en aguas de Noruega y también en las cercanías del cabo de Nueva Esperanza en el hemisferio sur. Es, por lo tanto, una gran viajera. Recibe el nombre de laúd porque su morfología hace que se asemeje al instrumento musical. Según el biólogo Miguel Ibáñez «se diferencia de las restantes tortugas de mar por carecer de caparazón óseo».

En Gipuzkoa han recalado varias veces. Hay anotaciones de su presencia hasta en 1947 cuando pescadores de Mutriku capturaron un macho, de cerca de dos metros de envergadura, en alta mar, frente a San Sebastián.

Mortandad por plásticos

En diciembre de 1986, otra tortuga de dos metros se adentró en aguas de La Concha. Permaneció en la bahía y unos días más tarde quedó enganchada en unas cuerdas de amarre del puerto donostiarra. Su rescate corrió a cargo de los submarinistas de la Cruz Roja. Posteriormente, fue remolcada hasta el exterior de la bahía. Se da la circunstancia de que la misma tortuga apareció a los tres días atrapada en los cabos de amarre de los barcos de Getaria. Igualmente, fue puesta en libertad y tras permanecer nadando algún tiempo, terminó por desaparecer.

En la década de los noventa, varias decenas de ejemplares aparecieron muertos en las costas atlánticas. Entre 1990 y 1991 diez cadáveres de tortuga laúd recalaron en Francia y en 1995 aparecieron nada menos que 61. De acuerdo con los estudios que se realizaron entonces, el 70% de los individuos falleció como consecuencia de la ingesta de plásticos a la deriva que fueron ingeridos en la creencia de que eran animales comestibles. No resulta extraño, ya que, junto a peces, una de sus principales fuentes de alimento son las medusas, que se pueden confundir con este tipo de material flotante. Se calcula que solo en un día pueden consumir una cantidad de medusas equivalente a su peso.

Las tortugas laúd son ejemplares del gran tamaño y pueden alcanzar dos metros de longitud y pesar hasta 1.000 kilos. La mayor parte de su vida la pasan en alta mar, alejadas de la costa y solo se acercan a tierra en los periodos de puesta. Pueden sumergirse a profundidades de hasta mil metros y permanecer media hora sin respirar.

Habitualmente, como en el caso del ejemplar aparecido en Hondarribia, las laúd que aparecen en el Golfo de Bizkaia son individuos adultos.