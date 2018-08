«Nuestra mayor preocupación era controlar el humo» La chatarra calcinada por el fuego. Al fondo, el barco del que ayer se estaba descargando. / ARIZMENDI Uno de los bomberos que coordinó el operativo de extinción del incendio del puerto de Pasaia subraya que se actuó con rapidez y eficacia JAVIER PEÑALBA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 4 agosto 2018, 08:22

La colaboración entre los bomberos y el personal del puerto de Pasaia fue clave en la rápida resolución de la crisis que el jueves generó elincendio de una montaña de chatarra en una de las dársenas. «Se hizo bien, se trabajó de manera coordinada con medios efectivos y además tuvimos como aliado a las condiciones atmosféricas», afirma Emilio Lozano, uno de los coordinadores de Bomberos de la Diputación foral en las tareas de extinción del fuego. Aun cuando en un primer momento se barajó la posibilidad de que el incendio tuvo su origen en unas chispas que surgieron durante la operación de descarga, expertos consultados mantienen la opinión de que fue el óxido de la chatarra el que pudo desencadenar el suceso. Todos estos extremos, no obstante, serán aclarados en una próxima investigación.

Veinticuatro horas después del siniestro, en la explanada del muelle de Lezo 2, escenario del suceso, los restos del incendio todavía eran visibles. Los cubos de chatarra calcinada permanecían en el lugar a la espera de ser retirados. El fuego quedó totalmente extinguido bien entrada la tarde del jueves, tras más de siete horas de labores no exentas de complejidad y tensión. El incendio se inició minutos después de las doce del mediodía, durante las labores de descarga de un cargamento de chatarra procedente del Reino Unido. El material estaba compuesto por automóviles prensados en bloques destinados al sector de la acería. Durante la operación se originó un fuego que en los minutos posteriores no se pudo controlar. La acumulación de metal quedó envuelta en una bola de fuego. «La carga en sí no tenía más valor, por lo que la primera misión fue proteger los edificios de una empresa que estaba al lado y atajar la densa humareda que se estaba generando para que no afectara a la población», afirma Emilio Lozano.

A 30 grados y con traje que era como un bunker Más de medio centenar de personas intervinieron en el amplio dispositivo que se desplegó para combatir el incendio. Solo entre los bomberos, el número de efectivos sumaba cuarenta. Muchos de ellos trabajaron en condiciones adversas. «A los casi 30 grados de temperatura ambiente con el 70% de humedad, había que añadir el calor proveniente del fuego. En esas condiciones y metidos en un traje que es como un búnker, la sudoración era muy alta, lo que nos obligaba a hidratarnos continuamente. En este sentido, contamos con la ayuda de la DYA y también de la Guardia Civil que nos traían alimentos y líquidos. Pendiente de todo estuvo también José Antonio Cagigas, técnico de Atención de Emergencias», afirma el bombero Emilio Lozano. El responsable de la coordinación del operativo reconoció que, pese a las circunstancias, ninguno de los miembros del equipo de extinción sufrió un desfallecimiento.

El mando de los bomberos explica que la quema de los bloques de chatarra generó en los primeros compases una humareda cargada de toxicidad, que constituyó una de las mayores preocupaciones. «La nube transportaba en esos momentos micropartículas sólidas producto de la combustión de los materiales, plásticos u otros elementos que había en los bloques de la chatarra», señala. Lozano cree, no obstante, que no hubo riesgo para la población. «Se pusieron todos los medios y se atacó el problema con rapidez, y la nube de humo se fue disipando sin que llegara a afectar a las personas», afirma.

El experto explica en este sentido que la toxicidad se mide por dos parámetros: «uno por el tiempo de exposición y otro por la concentración de los gases. Creo que, en este caso, en poco más de una hora teníamos el fuego controlado. En cuanto empezamos a echar agua, bajó la intensidad del humo y era prácticamente vapor, con lo que la emisión de los gases ya no era tan concentrada como al principio», afirma el bombero quien recuerda que en el caso de que el fuego hubiese estado ocho o diez horas, «la situación habría sido diferente. Pero como digo, en una hora aproximadamente la emisión de los gases tóxicos se había reducido de forma importante. No obstante, la recomendación a lo vecinos para que cerraran las ventanas fue acertada».

El coordinador del operativo destaca que las condiciones atmosféricas, por una vez, fueron favorables. La columna de humo, a falta de vientos de intensidad, se elevó en vertical y a varios cientos de metros del suelo empezó a desplazarse hacia el oeste. «Si hubiese existido viento fuerte del mar, habría empujado la columna hacia las viviendas y ello nos habría causado más problemas. Esta vez, la meteorología ha estado de nuestro lado, ha sido un aliado», afirma.

Al margen de los golpes de suerte que pudieron darse, el coordinador los bomberos destaca el buen trabajo realizado por todo el personal que intervino en el operativo y subraya en este sentido el realizado por las entidades del propio puerto. «Sus medios fueron muy importantes», reconoce.

Emilio Lozano recuerda la destacada labor que desarrollaron los dos remolcadores de la empresa Facal que con sus cañones de agua fueron clave a la hora de controlar la intensidad del fuego, así como el trabajo del operador de una grúa que vertía sobre las llamas toneladas y más toneladas de agua que recogía del mar en una cuba. Este empleado estuvo asistido en todo momento por un bombero y durante los primeros compases actuó provisto de un equipo de respiración autónoma. «Fue también importante el trabajo de los camiones y excavadoras que, según se iba sofocando el fuego, separaban los bloques de chatarra», dice el experto.

Combustión espontánea

Aun cuando las causas del incendio están aún por determinar, el coordinador del operativo de extinción opina que el fuego bien pudo comenzar de forma espontánea como consecuencia de un proceso de oxidación de la chatarra. «La oxidación es un fuego latente. Cuando los metales se oxidan producen calor. En ocasiones vemos camiones cargados de chatarra que van humeando. Es por el proceso de oxidación que no es otra cosa que una combustión muy lenta», describe el bombero.

Lozano destaca en este sentido que este reacción química bien pudo haberse producido el viernes en Pasaia. «Estas chatarras pueden tener en su interior restos de trapos, plásticos, combustible, aceite u otro elemento que con la oxidación puede empezar a arder. La gente en general tiene el concepto de que el hierro no arde. Si embargo, no es así. El metal desmenuzado, con partículas, con polvo e impregnado de pintura y otros elementos, arde, claro que arde», señala el bombero coordinador.