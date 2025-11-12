Maxi Iglesias se une a la iniciativa de dos hermanos vascos: «Conocí a Julen en Zarautz» El conocido actor madrileño ha compartido varias fotos en la playa guipuzcoana junto a Julen, el cofundador vasco de la iniciativa 'The Gravity Wave'

«El mar me ha enseñado mucho en poco tiempo. Empecé a surfear hace unos años y, cuanto más tiempo paso en el agua, más entiendo que hay que cuidarla», arranca explicando Maxi Iglesias en una publicación en su cuenta de Instagram en la que aparece en la playa de Zarautz junto a Julen, el cofundador vasco de la iniciativa 'The Gravity Wave'.

«Hace poco en Zarautz conocí a Julen, de 'The Gravity Wave' . Nos cruzamos surfeando y terminamos hablando de cómo están transformando las redes de pesca abandonadas en el mar en nuevos materiales y objetos», cuenta el actor que estuvo durante el pasado mes de julio rodando en Gipuzkoa la adaptación cinemátográfica de la exitosa novela de la autora Alice Kellen, 'Todo lo que nunca fuimos'.

«Me flipó su historia y lo que están consiguiendo. Esta tabla está hecha con esas mismas redes, recicladas y transformadas para volver al mar de una forma diferente. Me parece un símbolo perfecto de cómo las segundas oportunidades también pueden cambiar el rumbo de las cosas», admite el conocido madrileño sobre el proyecto 'The Gravity Wave', que nació en 2020, en plena pandemia.

Y es que el actor hace referencia al proyecto que Julen fundó junto a su hermana Amaia Rodríguez, que tiene como objetivo luchar contra la contaminación por plásticos en los océanos y recolectar residuos plásticos marinos para transformarlos en materiales reciclados sostenibles, impulsando la economía circular.

«Gracias por recordarme que cuidar el mar también puede empezar por cómo vivimos fuera de él Julen», agradece el actor junto a varias fotos con las tablas hechas a base de residuos recogidos del mar en la playa de Zarautz. «Os animo a descubrir su proyecto en TheGravityWave.com», finaliza el actor.