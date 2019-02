Llaman a las trabajadoras del hogar a secundar la huelga del 8M porque «es nuestro momento» También piden a las familias empleadoras que permitan que las internas puedan acudir a las movilizaciones AIENDE S. JIMÉNEZ San Sebastián Jueves, 28 febrero 2019, 07:04

El próximo 8M será especial para las empleadas del hogar, ya que forman parte de uno de los ejes a los que el movimiento feminista quiere dar visibilidad en esta ocasión. Estas cinco mujeres participarán de forma activa en las manifestaciones del próximo viernes, e incluso serán las encargadas de leer un manifiesto redactado desde SOS Racismo en el que reivindicarán algunos de los derechos que consideran más denostados.

No obstante, saben que muchas de sus compañeras no podrán participar en el 8M ni secundar la huelga convocada para ese día en todo el Estado. «Las chicas internas no van a poder salir de casa, y por eso pedimos a las familias empleadoras que sean comprensivas y que les permitan parar ese día». De nuevo el miedo a perder el trabajo es la mayor amenaza para estas mujeres. «Pero este 8M vamos a por todas y no nos vamos a callar. Asumimos los riesgos que esto conlleva, pero estamos hartas de vivir con miedo. Es nuestro momento», reivindican.

Las cinco forman parte además del Grupo de Trabajadoras del hogar que formó SOS Racismo hace ya cinco años y que persigue varios objetivos. Por un lado, ser un espacio para que las mujeres inmigrantes que trabajan en el sector puedan compartir experiencias. También promover su visibilización y sensibilizar a la sociedad sobre su situación. Y el objetivo más importante: ser una fuente de información para todas aquellas trabajadoras que todavía desconocen cuáles son sus derechos reales. «Muchas no saben que les corresponden dos horas libres diarias, que las horas de más se las tienen que pagar, también desconocen cuál es el salario mínimo que tienen que recibir...», explican. Las reuniones que el Grupo de Trabajadoras del hogar de SOS Racismo sirven para informar y asesorar a todas las mujeres del colectivo.

Contra la injusticia

El manifiesto promovido desde SOS Racismo llama a secundar lo que consideran «un día importante» para denunciar «las injusticias que sufren» las mujeres inmigrantes ocupadas en el sector doméstico y el cuidado de las personas dependientes. Entre las reivindicaciones que se reflejan en el texto están el cumplimiento de una jornada laboral máxima de 40 horas semanales, tener un salario digno, que Trabajo responda de forma «inmediata y eficaz» ante denuncias de abusos de cualquier clase y que se realicen inspecciones en los hogares para evitar situaciones de explotación. Asimismo, reclaman que se establezcan condiciones de salud y seguridad en el sector, recibir una prestación por desempleo, así como unas pensiones dignas.

«Para nosotras no existe 'igualdad' ni 'conciliación entre la vida familiar y el trabajo' sino todo lo contrario», señalan en el manifiesto. Asimismo denuncian «la poca consideración que tiene en general el trabajo doméstico y los cuidados, social y económicamente hablando. Somos los mil brazos sin rostro que solucionan las necesidades de cuidado de miles de familias. Somos 'la chica', somos 'esta'. Tenemos un nombre y una historia y queremos que se sepa».