Así ha sido este martes 2 de octubre Repasa de un vistazo las noticias más destacadas de la jornada DV Martes, 2 octubre 2018, 20:42

Jornada de martes en la que la actualidad guipuzcoana se ha visto alterada por la muerte de un trabajador de 30 años, que ha fallecido este martes por la tarde al caerse desde una hormigonera cuando trabajaba en las obras de túnel del Tren de Alta Velocidad (TAV) de Zizurkil, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.El accidente laboral ha ocurrido a las seis y media de la tarde, y al lugar se han desplazado efectivos sanitarios, que solo han podido confirmar la muerte del operario.

Cataluña: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que ha afirmado este lunes que el independentismo «no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad» en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación. La respuesta no ha tardado en llegar «El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo, y es: 'Autogobierno y no independencia, convivencia y no independencia'», ha señalado la ministra portavoz, Isabel Celaá.

Política. Las diferentes posturas entre los socios de gobierno en Gipuzkoa, PNV y PSE-EE, sobre la reforma del nuevo estatus y Cataluña han vuelto a ser la nota de discordia más significativa en la segunda sesión del pleno de política general de las Juntas celebrado este martes. El PNV ha aprobado con el PSE la gestión de Gipuzkoa y con EH Bildu el derecho a decidir.

Autogobierno. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes que la primera propuesta de transferencias que realizó hace una semana el Ejecutivo de Sánchez «no se podía aceptar», pero ha valorado que al menos ambos gobiernos siguen negociando para mejorar las condiciones del traspaso y se ha mostrado optimista respecto a un acuerdo próximo.

Economía. El Tribunal Constitucional ha avalado la mayoría de los artículos de la Ley vasca de Vivienda, entre ellos el que permite al Gobierno Vasco y los ayuntamientos expropiar viviendas vacías que no cumplan una «función social» y en el supuesto de que haya demanda de casas sociales en las zonas donde se ubiquen.

Cultura. El premio literario Kutxa Ciudad de San Sebastián en la modalidad de teatro en castellano, concedido el pasado 8 de septiembre a Juan Carlos Rubio por 'Pau', ha quedado invalidado por «incumplimiento de las bases», de manera que, finalmente, 'El trámite', de Fernando Trías de Bes, ha sido la obra premiada.

Real Sociedad. Willian José se ha mostrado «muy contento y satisfecho» después de haber renovado su contrato con la Real Sociedad, lo que le llevará a vestir de blanquiazul hasta el próximo 30 de junio de 2024. El ariete txuri-urdin se ha deshecho en elogios y ha agradecido la confianza que tuvo la Real a la hora de contratarle de Las Palmas hace ahora tres campañas.