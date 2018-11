Así ha sido este martes 20 de noviembre La cola en dirección a Francia, a la altura de Errenteria. / Arizmendi Repasa de un vistazo las principales noticias de la jornada EL DIARIO VASCO Martes, 20 noviembre 2018, 21:01

Uno de los protagonistas informativos de este martes ha sido el monumental atasco que se ha registrado durante todo el día en el peaje de Biriatou. Las retenciones han llegado a alcanzar los trece kilómetros por los miles de camiones que se han visto afectados por la decisión del Gobierno francés de cerrar el punto fronterizo a los vehículos pesados debido a las protestas contra el aumento de los impuestos a los carburantes que tienen lugar desde el pasado sábado en el país vecino. También se han conocido importantes noticias en el ámbito político, como que el Gobierno Vasco y EH Bildu acercan posturas sobre los Presupuestos , por lo que seguirán negociando, y que los gobiernos central y vasco han cerrado un principio de acuerdo sobre tres transferencias, referidas a dos líneas ferroviarias y un tramo de la AP-1.

Gipuzkoa: Sin rastro del pescador de Arrasate desaparecido en el puerto de Ondarroa. Los equipos de búsqueda desplegados para localizar al pescador de Arrasate desaparecido el domingo de madrugada, tras al caer al mar desde uno de los espigones del puerto de Ondarroa, han dado por finalizadas las labores de búsqueda a última hora de la tarde de este martes. El personal que toma parte en el rastreo se hará de nuevo a la mar este miércoles a primera hora de la mañana.

Real Sociedad: Moyá: «La suerte hay que buscarla, no viene sola». El portero de la Real Sociedad, Miguel Ángel Moyá, ha declarado en rueda de prensa que el equipo no tiene ansiedad por ganar en Anoeta: «Más que ansiedad tenemos ganas de dar un victoria a nuestra afición en Anoeta, para ello tenemos que seguir la misma línea y esperar a que tengamos esa pizca de suerte para ganar. Aunque la suerte hay que buscarla, no viene sola. Hasta ahora el equipo lo ha buscado y ha propuesto en casa».

Sociedad: El Congreso da el primer paso para crear una ley de atención a los bebés robados. El pleno del Congreso ha dado el primer paso para crear una ley que reconozca los derechos de los bebés robados y aborde esa problemática desde una perspectiva integral y reparadora. La propuesta contempla, además del derecho a acceder a la información, la creación de una base de nacional de ADN, una fiscalía especial y una unidad de policía judicial adscrita.

Política: Manuel Marchena rechaza presidir las más altas instancias del Poder Judicial. En un gesto insólito, el magistrado ha anunciado a primera hora de la mañana que no aceptará su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y lo hace, explica en un comunicado emitido hoy, como respuesta al descarado reparto de vocalías del Consejo, que han hecho el PP y el PSOE. Su renuncia hará que Marchena siga al frente de la sala que juzgará en los próximos meses a los líderes del procés. La noticia ha provocado un fuerte debate político.

Economía: La banca tendrá que esperar a un año de impagos para desahuciar una vivienda. Las consecuencias del impago de las hipotecas dejará de ser tan riguroso como se encontraba establecido hasta ahora al dotar de unos plazos más flexibles que los actuales, a la hora de tener en cuenta cuándo puede intervenir el banco perjudicado por esa situación para ejecutar una vivienda. El embargo podrá materializarse cuando el titular del crédito acumule 12 cuotas impagadas, o el 3% del capital prestado si se trata de la primera mitad de la vida del préstamo. Estas condiciones se ampliarán a 15 cutoas, o el 7% del capital pendiente, en la segunda mitad.

Cultura: Itziar Ituño: del boicot al Emmy. Itziar Ituño (Basauri, 1974) sabe lo que es el éxito: que tu cuenta de Instagram aumente en mil seguidores cada hora. Hace poco más de un año, la actriz estuvo en el ojo del huracán después de un llamamiento al boicot de 'La casa de papel' en redes sociales por su apoyo a Arnaldo Otegi y su participación en un vídeo reclamando el acercamiento de los presos de ETA. «Lo pasé muy mal por las amenazas, pero de todo se aprende», recuerda. El linchamiento en Twitter no tuvo el menor éxito. Antena 3 batió récords en el estreno de la serie con más de 4 millones de espectadores. En la segunda temporada la audiencia languideció, pero entonces llegó Netflix y 'La casa de papel' se convirtió en la serie de habla no inglesa de mayor éxito de la plataforma. El Emmy Internacional al mejor drama corona la trayectoria de una producción que ha convertido a Ituño en una celebridad en todo el mundo gracias a su papel de la inspectora Raquel Murillo.

Mundo: Italia ordena la incautación del 'Aquarius'. Un eventual error a la hora de tratar las ropas de los inmigrantes salvados en el Mediterráneo y el material médico utilizado para atenderles le ha costado a la nave 'Aquarius', fletada por las oenegés SOS Mediterranee y Médicos Sin Fronteras (MSF), la inmovilización en el puerto de Marsella. La incautación ha partido de una solicitud presentada por la Fiscalía de Catania, que en el pasado ya trató de detener a los barcos que salvan a inmigrantes en el Canal de Sicilia, entre ellos el de la oenegé española Open Arms, que la pasada primavera mantuvo durante un mes amarrado en el puerto de Pozzallo. Ahora los responsables de MSF están acusados de descargar de manera incorrecta 44 veces en 11 puertos italianos un total de 24.000 kilogramos de residuos potencialmente infecciosos, por lo que se les exige el pago de 460.000 euros, además de la incautación del barco.