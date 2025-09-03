Los mares de Europa no alcanzan el buen estado ambiental y pueden sufrir «daños irreversibles» Un estudio financiado por la UE y coordinado por Azti alerta de que España se encuentra entre los países con peores indicadores ambientales en sus aguas marinas, señalando el mar de Alborán y el Mediterráneo como los más afectados

Josu Collantes Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:35

Gipuzkoa, territorio altamente ligado al mar Cantábrico por su actividad pesquera, observa con atención la alerta lanzada por un estudio financiado por la Unión Europea sobre el deterioro de los ecosistemas costeros en los países de la UE. Aunque las costas guipuzcoanas no figuran entre las más afectadas, esta investigación señala que los mares europeos están lejos de alcanzar el Buen Estado Ambiental, señalando a diversos mares europeos como zonas de alto deterioro ambiental entre la que se encuentran el Mar Alborán y el Mediterráno occidental como las áreas más afectadas a nivel estatal. Los expertos urgen a tomar medidas para evitar «daños irreversibles»

La investigación, que se enmarca dentro del proyecto europeo Achieving Good Environmental Status for maintaining ecosystem services (GES4SEAS), financiado por el programa Horizon Europe y coordinado por el centro tecnológico vasco Azti, señala que la biodiversidad marina de los mares europeos sigue mostrando signos de deterioro. Pese a pasar más de una década desde la entrada en vigor de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, los principales motivos de este deterioro siguen siendo señalados por las actividades humanas, como la sobrepesca, la contaminación, además de las especies invasoras y el cambio climático que continúa dañando la situación de los ecosistemas marinos.

Los resultados obtenidos en este examen publicado en la revista científica Conservation Letters muestran una seria preocupación ante la falta de una reacción eficiente por parte de las autoridades ambientales. «La UE necesita reforzar su gobernanza marina, basarse más en evidencia científica y actuar de forma coordinada y urgente si quiere proteger sus mares», señala Ángel Borja, investigador de Azti, coordinador del proyecto GES4SEAS y coautor del estudio. A pesar del deterioro en varias áreas, hay aguas como las del Mar Báltico y Mar del Norte que presentan mejores niveles de calidad marítima gracias a convenios internacionales como HELMO (Convenio de Helsinki para la protección del mar Báltico) y OSPAR (Convenio de Oslo-París para la protección del Atlántico Nordeste).

Pero este mismo análisis ofrece una imagen clara del estado de los ecosistemas marinos que rodean España. Entre las ecorregiones con niveles de mayor presión figura el Mar de Alborán, que ha sido afectada por los impactos humanos como la pesca intensiva, el tráfico marítimo y la contaminación. Por otro lado, el área del mar Mediterráno occidental, muestra el índice de estado ecológico más bajo de Europa, mostrando una necesidad de restauración y conservación en esta zona.

Ante la preocupante situación del ecosistema marino, desde el equipo de investigación lanzan una llamada de ayuda a las instituciones europeas y nacionales con el objetivo de reforzar una vigilancia ambiental, además de querer aplicar políticas coherentes que se basen en el apoyo de esta evidencia científica. Ante esta llamada de socorro, el equipo de investigación afirma que la conservación de la biodiversidad marina no solo es importante para lograr un equilibrio ecológico, sino también para garantizar los servicios que los océanos brindan a la sociedad, desde una pesca sostenible hasta la regulación climática y la salud de los ecosistemas costeros.