La Marcha Solidaria Katxalin quieren superar los 3.000 participantes La Katxalin ha sido presentada esta mañana en el Ayuntamiento de San Sebastián. / Mónica Rivero La séptima edición partirá a las 11.00 horas con salida y llegada en Alderdi Eder M.J. SILVANO Martes, 23 octubre 2018, 13:52

La Asociación Guipuzcoana Katxalin de Apoyo a Mujeres afectadas por el Cáncer de Mama y/o Ginecológico, instituciones, patrocinadores se dieron cita esta mañana en el Ayuntamiento donostiarra para presentar la VII edición de la Marcha solidaria que como su nombre indica es una iniciativa en favor de las personas afectadas por esta grave enfermedad. «No se trata de andar más rápido o más despacio, de llegar el primero o el último, si no de crear una gigante marea rosa unida por una misma causa, la lucha contra el cáncer de mama», recuerdan las organizadoras.

Maite Valle, en nombre de la asociación animó a formar parte el domingo de la marea rosa. «Queremos ser la marea de las familias. Cuando lleguemos a Donostia queremos que todo el mundo nos arrope ya que sentirnos cobijadas es muy importante para nosotras. De la provincia van a venir varios autobuses cargados de historias de superación. Estas mujeres son un ejemplo de optimismo».

«Prometo ponerme la camiseta»

Mikel Huarte, dirigente junto a Patxi Larrea de Fly Group, empresa dedicada a la explotación de espectáculos deportivos, mostró una vez más el apoyo incondicional a este proyecto que surgió hace siete años.

«El domingo el protagonismo recaerá por entero en la Marcha Katxalin que hasta esta edición se ha venido organizando conjuntamente con la Clásica de 15 kilómetros. Este proyecto surgió de una conversación espontánea entre Charo, Edurne y Fly en la oficina de Katxalin. Hago un llamamiento a todos los hombres a sumarse a esta iniciativa solidaria ya que no solo es un tema de mujeres. Las familias enteras están implicadas y todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena para la lucha contra el cáncer».

Mujeres valientes

«Siempre es una buena noticia que el deporte sirva para ser altavoz de estas mujeres valientes, luchadoras y positivas que reclaman apoyo de todos los agentes sociales. Qué sigáis siendo una gran inspiración para otras personas», decía esta mañana Goizane Álvarez, directora general de juventud y deporte de la Diputación.

Manuela Laiza (Vitoria, 26 años) juega desde hace cuatro años en el primer equipo de la Real Sociedad femenino. Justificó su presencia en esta convocatoria. «Solemos participar en actos solidarios como este. Nuestro deseo es mostrar nuestra empatía hacia todas las personas que están superando esta enfermedad. Utilizar el deporte como herramienta es algo que nos parece muy adecuado, beneficioso y positivo».

El grupo Eroski lleva tres años de forma consecutiva respaldando la Marcha de Katxalin. Edurne Blanco, responsable del departamento de atención al cliente, dijo que «lo hacemos con mucho cariño. El 85% de la plantilla son mujeres y estaba claro que debíamos hacer algo».

«Cada día es un regalo»

Izaskun Fernández (Donostia, 55 años) es psicopedagoga y ama de dos hijos de 28 y 13 años. La vida la puso a prueba hace siete años cuando fue diagnosticada de cáncer de mama. «Cuando me informaron de la enfermedad mi vida se rompió por completo. Mi gran obsesión era ver crecer a mi hijo pequeño Telmo que entonces tenía sólo siete años. La asociación Katxalin nos ha dado media vida a todas y a nuestras familias. Nos hemos sentido muy comprendidas y arropadas. Yo no podré hacer la Marcha porque me acaban de poner una prótesis en la rodilla. Llevo unos años haciendo de spiker el día de la carrera y me lo paso muy bien animando a todas las que considero mis amigas», relataba Izaskun visiblemente emocionada.

El recorrido de este maravilloso y urbano evento saludable está dotado de unos 4.000 metros con salida (11.00 horas) y llegada en Alderdi Eder.