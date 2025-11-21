Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

La firma de Zarautz cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el mundo del mueble y la decoración

L. G.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:29

El centro comercial Urbil de Usurbil suma este viernes una nueva propuesta a su oferta comercial con la apertura de Arzalluz Altzariak, una firma guipuzcoana con más de tres décadas de trayectoria en el mundo del mueble y la decoración. La llegada de esta marca supone un impulso para el centro comercial que busca sumar atractivo comercial en el territorio.

El nuevo establecimiento ofrece un espacio donde la tradición familiar se fusiona con las tendencias actuales. La firma, nacida y asentada en Zarautz, suma ya cuatro tiendas en el territorio, consolidando su presencia y reforzando un legado que se ha transmitido de generación en generación.

En el centro comercial Urbil, los visitantes encontrarán una selección de muebles de estilo contemporáneo, además de propuestas en tapicería, descanso y mobiliario auxiliar. El espacio incorpora también servicios de asesoramiento en decoración, así como transporte y montaje.

La apertura espera reforzar la línea de trabajo de Urbil hacia un consumo más responsable. Arzalluz Altzariak integra materiales y procesos sostenibles, en consonancia con las nuevas demandas del sector y con una creciente sensibilidad por los productos de proximidad y fabricación consciente.

