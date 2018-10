El mapa de los sin techo crece en Donostia Tras detectar a un sin techo el grupo recoge los datos que ha recabado en un formulario y señala el lugar en el mapa. / ARIZMENDI 102 voluntarios participaron en el recuento bianual de Kale Gorrian El número de personas detectadas durmiendo en la calle en la capital guipuzcoana ronda el medio centenar AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 octubre 2018, 12:31

Conocer cuántas personas duermen en la calle no es tarea sencilla. La vida de los sin techo es nómada; una noche la pasan aquí, la otra allá. Desde el año 2011, la iniciativa Kale Gorrian lleva a cabo un recuento para elaborar el mapa de las personas sin hogar en Euskadi, un conteo que se realiza bianualmente durante una madrugada. Ese mapa revela los puntos 'calientes' elegidos por los sin techo, y aporta información valiosa para conocer las diferentes realidades que existen detrás de esas personas.

Ayer de madrugada tuvo lugar el último recuento en un total de 27 municipios vascos, 11 de ellos guipuzcoanos. En Donostia, 102 voluntarios salieron a rastrear durante cuatro horas todos los rincones de la ciudad, con especial atención sobre aquellos más sensibles a ser habitados por las personas sin hogar: cajeros, soportales, parques, rincones ocultos, etc. A falta de un balance definitivo, el número de personas contabilizadas fue mayor que el de hace dos años (en 2016 fueron 44), por lo que se estima que superará el medio centenar.

La cita era a las ocho de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia. Antes de salir y comenzar con el recuento, era preciso organizarse. Algunos conocían el 'modus operandi', pero también había muchos novatos que participaban en la iniciativa por primera vez. Divididos en grupos de 4 a 6 personas, a cada uno se le asignó una zona concreta de la ciudad que tendrían que peinar más tarde.

Pero no solo se trataba de contar. Este recuento pretende conocer las características sociodemográficas de las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial grave y analizar sus condiciones de vida. Para ello, cada grupo contaba con unas encuestas que debían rellenar en el caso de encontrarse con alguien durmiendo a la intemperie.

En ese formulario, además de preguntas sobre el sexo, la edad y el lugar de nacimiento, se incluían otras como el tiempo que llevan sin tener un hogar, qué motivos le llevaron a dormir en la calle, si pasa el día solo, si tiene familia, su experiencia en los recursos sociales, si es que ha recurrido a ellos... El objetivo es que todas las respuestas recogidas sirvan para elaborar el 'Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grabe en la CAPV'. Ese informe incluirá dos recuentos: por un lado, el que se realizó en la calle, y por otro, el que se llevó a cabo en los distintos recursos con alojamiento para este colectivo que existen en Euskadi, donde pernoctan personas sin hogar.

Tras recibir varios consejos, como ofrecer comida o tabaco para romper el hielo y facilitar la toma de contacto y dirigirse a las personas siempre con respecto y cuidado, los voluntarios se echaron a la calle. Por suerte para ellos y sobre todo para quienes iban a dormir al raso, no era una noche fría y tampoco llovió.

En los dos últimos recuentos, una de las zonas donde más sin techo se detectaron fue en el entorno del estadio de Anoeta. En el año 2016 se contabilizaron 14 personas durmiendo en las escaleras de acceso al recinto. Uno de los grupos se dirige hacia allí, consciente de que las obras del nuevo estadio han espantado a los que pasaban allí la noche. Pero no sirven las elucubraciones. El recuento tiene que ser lo más riguroso posible, para que sus resultados ofrezcan una fotografía que se acerque lo más posible a la realidad del sinhogarismo en la ciudad.

Sin respuesta

Nada más empezar la búsqueda, bajo las taquillas del frontón Atano III encuentran a un hombre tendido sobre un colchón, cubierto por unas mantas mientras escucha una pequeña radio de bolsillo. Al ver un grupo de personas acercándose, se gira para colocarse mirando a la pared y se cubre. El mensaje es claro, no quiere que le molesten. El grupo evalúa la situación y uno de los integrantes decide acercarse. «Buenas noches». No hay respuesta. Los voluntarios deciden no insistir y dejarle tranquilo.

«Cuando no encuentras a nadie te vas con un sabor agridulce, porque quieres saber cómo viven»

«En estos casos en los que no podemos tener un contacto directo con ellos tenemos que recoger unos datos básicos, como el sexo, la nacionalidad, la edad aproximada y el lugar donde ha sido localizado», explica Joseba Bergareche. Este joven voluntario de 28 años es además investigador del SIIS, el Centro de Documentación sobre Política Social, que será el encargado de elaborar el informe a través de los datos que se extraigan del recuento. «Me parecía una buena oportunidad para conocer el otro lado y acercarme a la realidad que se esconde detrás de los datos con los que trabajo», explica. Le acompañan Josean Bono, estudiante de Integración Social, y la concejala de Bienestar Social, Aitziber San Román, que repite como voluntaria por segundo año. Después de más de dos horas recorriendo todos los rincones de su zona, terminan su cometido sin detectar a nadie más. «Te vas con un sabor agridulce porque sabes que están ahí, y quieres conocer de primera mano cómo viven para saber cómo poder ayudarles».